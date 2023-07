Daftar Harga BBM Terbaru 28 Juli 2023 di SPBU Pertamina, Batam Paling Murah, Bandingkan Daerah Lain

TRIBUN-TIMUR.COM - Berikut daftar harga BBM terbaru hari ini, Jumat 28 Juli 2023, di seluruh SPBU Pertamina yang tersebar di Indonesia.

Sejak 1 Juli 2023, Pertamina menaikkan harga BBM non subsidi jenis tertentu.

Pertamax Turbo, misalnya, dari Rp 13.600 per liter menjadi Rp 14.000 per liter.

Sementara Pertalite, Pertamax, dan solar subsidi tidak mengalami perubahan harga.

Khusus untuk BBM non subsidi, harga tiap daerah bisa tidak sama.

Ada yang lebih tinggi, adajuga harga BBM nonsubsidinya malah lebih rendah dari daerah lain.

Berikut ini daftar harga BBM hari ini Jumat 28 Juli 2023 di seluruh SPBU Pertamina dikutip tribun-timur.com dari website MyPertamina:

1.Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.500 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.000 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.150 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.550 per liter

2. Provinsi Sumatera Utara

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.550 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.350 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

3. Provinsi Sumatera Barat

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 12.550 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.350 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter

4. Provinsi Riau

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 13.100 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.700 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.650 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.750 per liter

5. Provinsi Kepulauan Riau

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 13.100 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.700 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.650 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.750 per liter

6. Free Trade Zone (FTZ Batam)

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 11.900 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 13.300 per liter

Harga Dexlite: Rp 12.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 12.800 per liter

7. Provinsi Jambi

Harga Pertalite: Rp 10.000 per liter

Harga Pertamax: Rp 11.900 per liter

Harga Pertamax Turbo: Rp 14.350 per liter

Harga Dexlite: Rp 13.400 per liter

Harga Pertamina Dex: Rp 13.800 per liter