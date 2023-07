Terraz Western Hadir Lagi di Novotel Makassar, Makan Sepuasnya Cukup Bayar Rp 135 Ribu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Novotel Makassar Grand Shayla kembali menghadirkan Terraz Western, Jumat (21/7/2023) dan Sabtu (22/7/2023) besok.

Hotel yang berada di Jl Chairil Anwar ini menghadirkan aneka pilihan makanan ala barat dengan konsep angkringan di teras depan.

Istimewanya, dalam Terraz Western yang tersedia setiap Jumat dan Sabtu malam ini, semua menu bisa dinikmati sepuasnya atau All You Can Eat.

"Kami menghadrikan tempat untuk nongkrong sambil memikmati menu-menu istimewa Western ala Novotel ditemani dengan alunan musik. Semua menu ditawarkan all you can eat,” kata Marketing Communication Manager Novotel Makassar Grand Shayla, Vina Taning, Kamis (20/7/2023).

Puluhan menu ditawarkan. Mulai dari aneka pizza. Ada juga seafood, daging, sosis, ayam, serta corn cheese.

Ada juga jenis calzone, atau pizza yang dilipat.

Untuk area grilled ada kebab ikan, kebab ayam, daging, sosis, jagung, dan banyak lagi.

Terdapat juga aneka pilihan saus seperti jamur, barbeque, dan lada hitam.

Tak sampai di situ, ada juga aneka roti seperti corndog, hotdog, dan burger.

Buat penyuka pasta tersedia aneka pilihan seperti makaroni, fettucini, spaghetti, dan penne, dengan pilihan olahan carbonara, bolognise, dan aglio olio.

Kemudian ada pilihan butter rice, sayuran, kentang, waffle, aneka kue manis, dan aneka minuman.

Untuk menikmati Terraz Western ini cukup membayar Rp 135 ribu nett. Terdapat penawaran beli lima gratis satu.

“Sementara untuk anak berusia di bawah lima tahun gratis, mulai usia 6-11 tahun diskon 50 persen, dan 12 tahun keatas terhitung pembayaran full,” kata Vina.

