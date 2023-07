BSI UINAM Kembali Gelar Pentas Sastra

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Jurusan Bahasa dan Sastra Inggris Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar kembali menggelar pentas Sastra.

Kegiatan kali ini mengusung tema “The Best 2023” akronim dari BSI Students Show bertempat di Auditorium Gedung Mulo Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Sulawesi Selatan, Makassar Minggu (16/7/2023).

Pentas ini terdiri dari dua jenis pertunjukan, yaitu: Pentas drama yang berjudul Blood Vengeance of Electra dan Hamlet.

Selain itu, ada juga delapan penampilan puisi yang diiringi dengan musik serta beberapa figuran untuk menambah nuansa keindahannya antara lain Daffodils, Intimations of Immortality from Recollections of Early Childhood dan Ode to Duty karya William Wordsworth, Death Not Be Proud karya John Donne.

Para dosen yang menjadi pembina dalam pementasan ini memberikan hak penuh kepada mahasiswanya untuk menciptakan kreativitas tanpa batas.

Ketua panitia, Arbi Irwansa, mengatakan bahwa acara ini terlaksana berkat kerjasama yang kuat antar mahasiswa BSI dan seluruh sivitas akademika jurusan BSI dan Fakultas Adab dan Humaniora.

Tak lupa mahasiswa semester IV ini berharap semoga acara ini bisa sesuai apa yang sivitas akademika inginkan dan mampu mendorong suksesnya jurusan bahasa dan sastra inggris ke depan.

Pentas Sastra kali ini diawali dengan Sharing Session dan Launching The Best 2023 yang mengundang tiga narasumber dari jurusan BSI UIN Alauddin Makassar yaitu: Syahruni Junaid, S.S, M.Pd., Sandra Dewi Dahlan, S.Pd, M.A dan Aryana Nurul Q, S.Hum, M.A. Acara yang dipandu oleh Aan Mujizat, S.Hum.

Diskusi dilaksanakan secara online di ruang Lecture Theatre Fakultas Adab dan Humaniora UIN Alauddin Makassar.

Salah satu orang tua dari mahasiswa yang juga ikut menyaksikan acara ini mengatakan dengan adanya event ini dapat memicu kreatiftas mahasiswa dan semoga kegiatan seperti ini juga terus mendapat dukungan dan apresiasi dari pihak kampus.