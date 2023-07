Fakultas Kedokteran Gigi Unhas Kelas Internasional Adakan Program Sit-in di Taiwan

TRIBUN-TIMUR.COM - Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Hasanuddin (FKG UNHAS) kembali menyelenggarakan kegiatan sit-in ke berbagai negara.

Tahun ini, kegiatan tersebut dilaksanakan di Malaysia, Taiwan, dan Jepang. Sebanyak 16 mahasiswa dan 4 instruktur berpartisipasi dalam kegiatan ini di universitas yang berbeda.

Salah satu negara tujuan kegiatan ini adalah Taiwan. Kegiatan penerimaan mahasiswa sit-in di Taipei Medical University (TMU), Taiwan, dilaksanakan di Meeting Room College of Oral Medicine (3/7/2023).

Rombongan sit-in diterima langsung oleh Vice Dean; College of Oral Medicine; Prof. Sam Li-Shen Chen, Vice Director, School of Dentistry; Prof. Sung-Chih Hsieh, Director of School of Dental Technology; Prof. Yung-Kang Shen, Associate Professor; School of Dental Technology.

Prof. Sam Li-Shen Chen menyatakan antusiasnya dalam menyambut para rombongan FKG UNHAS.

Beliau menyampaikan bahwa kerjasama antara UNHAS dan Taipei Medical University telah berlangsung sejak lama.

Delegasi dari FKG UNHAS terdiri dari seorang dosen pembimbing, empat orang mahasiswa, dan tiga orang alumni yang saat ini sedang menempuh pendidikan di Taiwan.

Dr. Muhammad Ikbal adalah salah satu anggota delegasi dari universitas. Anggota delegasi lainnya adalah Taufik Abdullah Mappa, mahasiswa/alumni program Ph.D., Dr. Citra Dewi Sahrir, mahasiswa/alumni program MSc, Muhammad Izzah Abdillah, mahasiswa/alumni program Doktoral TMU, J Ahmad Fauzan Irwan, dan Arkan Miftah Irwanto, yang saat ini mengikuti program master.

Ketua delegasi FKG UNHAS, Muhammad Ikbal, drg., Ph.D., Sp.Pros, SubSp. PKIKG (K) mengucapkan terima kasih kepada Dekan Fakultas Kedokteran Gigi dan Mulut TMU Taiwan yang telah bersedia menerima peserta dalam kegiatan Sit-in FKG UNHAS yang akan berlangsung selama 3 minggu dari tanggal 3 Juli - 21 Juli 2023.

"Kegiatan ini merupakan kegiatan yang pertama kali diadakan di Taiwan, namun bukan yang terakhir. Diharapkan kegiatan ini akan terus berlanjut untuk tahun-tahun berikutnya sebagai bentuk kerjasama kedua institusi," lanjut drg. Muhammad Iqbal.

Kegiatan lain setelah penerimaan rombongan dilanjutkan dengan kunjungan ke gedung Rektorat, laboratorium, dan Rumah Sakit Taipei Medical University.(adv\reskyamaliah).