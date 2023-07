GoFood Manjakan Pelanggan dengan Program Rabu Gratis, Ongkir Gratis dengan Mode Hemat!

TRIBUN-TIMUR.COM - GoFood luncurkan program Rabu Gratis untuk memanjakan pelanggan dengan ongkir gratis setiap hari Rabu.

Cukup dengan memilih icon Mode Hemat di halaman utama GoFood, pelanggan dapat menikmati jutaan menu favorit mereka tanpa perlu bayar ongkos kirim dengan memilih Mode Hemat sebagai opsi pengiriman.

Head of Food and Ads Business Gojek Satria Situmorang mengatakan, menjadi salah satu cara GoFood untuk berinovasi menawarkan ongkir gratis dengan tetap menjaga keberlangsungan bisnis.

Dengan menyediakan layanan yang lebih terjangkau bagi pelanggan, maka ekosistem Gojek juga akan semakin kuat karena meningkatnya permintaan pelanggan akan turut mendorong pertumbuhan mitra usaha UMKM serta menjaga potensi pendapatan mitra driver.

Kedua inisiatif Rabu Gratis dan Mode Hemat menjadikan GoFood satu-satunya layanan pesan antar makanan di Indonesia yang memberikan jaminan ongkir pasti tanpa tergantung promo maupun diskon. Sehingga, pelanggan bisa menikmati ongkir hemat setiap saat.

Menurut laporan dari PwC’s 2023 Consumer Insights Survey and Strategies to Deal with Continued Disruptions1, sebanyak 74 persen konsumen di Indonesia sangat berhati-hati dengan kondisi finansial pribadi mereka. Hal ini membuat konsumen di Indonesia berniat untuk lebih berhemat.

Selain itu, 62 persen konsumen juga menyatakan bahwa mereka hanya akan membeli produk tertentu ketika produk tersebut memiliki penawaran khusus atau promosi.

Sementara, 56 persenkonsumen memilih untuk berbelanja di layanan yang menawarkan diskon ongkir atau gratis ongkir.

Program Rabu Gratis adalah bagian dari Mode Hemat yang memang kami hadirkan untuk semakin memanjakan pelanggan.

Program ini Berangkat dari temuan di mana konsumen cenderung ingin makin berhemat, GoFood secara konsisten terus berupaya menjawab kondisi tersebut.

Salah satunya melalui program Rabu Gratis di Mode Hemat. Program ini sudah dapat dinikmati pelanggan di Jabodetabek, Surabaya, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Makassar, Solo, Palembang, Balikpapan, Samarinda, Malang, Pekanbaru, Bandar Lampung, Bali, dan Medan.

Tak hanya gratis ongkir setiap Rabu, pelanggan juga bisa menikmati jaminan ongkir senilai Rp3.000 atau Rp5.000 untuk pesanan jarak dekat hingga 4 km setiap harinya dengan fitur Mode Hemat.

Walau dengan tambahan waktu pengantaran, pelanggan cukup memesan dengan minimum order senilai Rp20.000 untuk menikmati pesan makanan di GoFood dengan lebih terjangkau.

Cara menikmati fitur Rabu Gratis dan Mode Hemat:

1. Pilih GoFood dari aplikasi Gojek

2. Klik icon Mode Hemat yang terdapat di homepage GoFood

3. Pilih makanan favoritmu

4. Pilih opsi pesan antar dengan menggunakan Mode Hemat

5. Selesaikan transaksi dan bayar dengan pilihan pembayaran yang tersedia

"GoFood selalu berupaya untuk memahami kebutuhan kuliner pelanggan dengan tak henti menghadirkan inovasi. Demi kenyamanan pelanggan yang semakin mengandalkan layanan pesan antar makanan online, kami harap Mode Hemat dan Rabu Gratis ini bisa memudahkan pelanggan menjelajah jutaan menu nikmat dengan hemat di mana pun dan kapan pun,” tutup Satria.

Untuk coba langsung Mode Hemat dan Rabu Gratis, silakan klik link ini https://bit.ly/CobainModeHemat.(adv\reskyamaliah).