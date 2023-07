Catat Tanggalnya! Kontes Binaraga Akan Digelar di Wajo Sulsel, Perebutkan Total Hadiah Rp 22 Juta

TRIBUNWAJO.COM, SENGKANG - Kontes Binaraga akan digelar di Ruang Pola Kantor Bupati Wajo, Sengkang, Sulawesi Selatan, Minggu (6/8/23) mendatang.

Kegiatan ini diprakarsai Mars Gym yang dinaungi Persatuan Binaraga dan Fitness Indonesia (PBFI) Kabupaten Wajo bekerjasama dengan brand suplemen fitness resmi Indonesia, Evolene.

Ketua PBFI Wajo, Rahman Marsyam menjelaskan, kegiatan itu bertujuan untuk mempererat silaturrahim antar sesama pencinta olahraga fitness se-Sulsel.

"Tentu kita kegiatan ini sebagai ajang silaturrahim kita antar sesama, khususnya pecinta binaraga dan fitness," ujarnya kepada Tribun-Timur.com.

Lebih lanjut, kata dia untuk memperlihatkan kepada masyarakat bagaimana menjaga pola hidup sehat melalui binaraga.

"Salah satu tujuan fitness adalah untuk menjaga kesehatan tulang dan otot, di samping dapat membuat kulit menjadi lebih sehat," lanjutnya.

Selain untuk kesehatan fisik, fitness juga baik untuk kesehatan mental.

"Juga meningkatkan produksi hormon endorfin yang membantu anda merasa lebih bahagia dan mengurangi nyeri. Dengan demikian, anda pun dapat terhindar dari rasa cemas dan stres," jelasnya.

Tidak hanya peserta dari dalam kota, melainkan ada yang berasal dari luar kota.

"Hingga hari ini, kita sudah ada beberapa pendaftar dari luar kota seperti Morowali, Kolaka dan Kolaka Utara, dan bintang tamunya kami hadirkan Fareza Febriano," tuturnya.

Diketahui, kontes binaraga kali ini dibagi menjadi tiga kategori.

Yakni Junior Mens Fitness A (Super New Beginner), Mens Fitness B (New Muscle), dan Mens Sport C (Middle Muscle).

Juga, memperebutkan hadiah total Rp 22 juta, tropi, medali dan piagam penghargaan di masing-masing kategori kejuaraannya.

Untuk biaya registrasi dikenakan tarif sebesar Rp 150 ribu kelas A, Rp 175 ribu kelas B dan Rp 200 ribu kelas C.

Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran kontes binaraga Mr Mars ini bisa menghubungi 0823-9706-2369. (*)