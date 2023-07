Daftar 10 Tenant Beri Diskon Besar-besaran di TSM Makassar, Ada Barang Incaranmu?

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ada rencana belanja produk favorit dari TSM Makassar hari ini, Senin (3/7/2023)?

Sebelum belanja jangan lupa cek promo yang berlaku di TSM Makassar hari ini yah.

Tribun Timur telah merangkum 10 tenant favorit memberikan promo diskon besar-besaran di TSM Makassar hari ini.

Diskon yang ditawarkan hingga 70 persen.

Berikut rincian lengkapnya:

1. Everbest

Tenant Everbest yang berlokasi di Ground Floor ini memberikan diskon up to 50 persen (on selected items) mulai dari koleksi mini bag, clutches juga cross body serta heels, flats hingga sneakers selama persediaan masih ada.

2. Hush Puppies

Selanjutnya ada Renovation Sale dari tenant Hush Puppies.

Dapatkan diskon hingga 50 persen untuk berbagai produk unggulan termasuk koleksi “Colors of Joy” hasil kolaborasi dengan Liunic yang diaplikasikan pada T-shirt, Polo, Hoodies, Sweaters, Dress, Pants hingga Jogger Pants serta ada pula aksesori seperti tas, pouch, hingga sandal.

3. Ruby

Selain diskon di atas, Tenant Rubi Trans Studio Mall Makassar yang dikenal menjual produk alas kaki hingga aksesoris wanita dengan desain chic juga tengah menggelar promo diskon up to 50 persen untuk sejumlah produk favorite.

4. The Body Shop

Tak ketinggalan tenant produk kecantikan, The Body Shop Trans Studio Mall Makassar.