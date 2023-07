5 Juli Jamaah Haji Asal Makassar Tiba di Asrama Haji Sudiang, Panitia Debarkasi: Semua Sehat

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rencananya jamaah haji kloter 1 Debarkasi Makassar dijadwalkan berangkat atau take off ke Jeddah besok Selasa (4/7/2023) pukul 14 30 Waktu Arab Saudi (WAS).

Dan akan tiba di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar pada (5/7/2023) kemudian masuk ke Asrama Haji Sudiang.

Ketua Kloter 1 UPG atau Debarkasi Makassar, Juhrah menyebut, total jamaah kloter 1 yang akan pulang sebanyak 392 bersama petugas haji.

"Insya Allah besok pagi sudah ke Jeddah untuk selanjutnya ke Upg.

Total yang akan pulang 392 dengan petugas," ujarnya dikonfirmasi TribunTimur.com, Senin (3/7/2023).

Kata dia, barang-barang atau koper jamaah telah dikirim sejak semalam.

"Barang jamaah sudah diangkut tadi malam," tambahnya.

Kepala Balai Diklat Keagamaan Makassar ini menuturkan kondisi jamaah haji kloter 1 UPG rerata sehat.

Namun, ada beberapa jamaah yang kurang sehat pasca Arafah, Muzdalifah dan Mina (Armuzna).

Mereka yang kurang sehat sebut dia, adalah jamaah lanjut usia atau lansia.

Meski demikian, jamaah lansia telah diberikan vitamin untuk menjaga kesehatan mereka.

"Kondisi jemaah pada umumnya pasca Armuzna bagus walaupun ada beberapa yang kurang sehat karena memang lansia tapi sudah dikasi vitamin alhamdulillah," jelasnya.



Laporan TribunTimur.com, Sayyid Zulfadli