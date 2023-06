Catatkan Kinerja yang Baik, Vikram Sinha Meraih CEO of The Year di Ajang Selular Award 2023

Penghargaan atas berbagai inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuannya, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, meraih penghargaan CEO of the Year di ajang Selular Award 2023.

TRIBUN-TIMUR.COM – Indosat Ooredoo Hutchison (Indosat) terus menunjukkan peningkatan kinerja operasional dan keuangan pasca merger.

Dengan semangat Gotong Royong, perusahaan ini memiliki tujuan yang lebih besar, yaitu memberdayakan Indonesia.

Sebagai pengakuan atas berbagai inisiatif perusahaan dalam mencapai tujuannya, Vikram Sinha, President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison, meraih penghargaan CEO of the Year di ajang Selular Award 2023.

Selain itu, Indosat juga menerima penghargaan dalam kategori Operator of the Year, Best Fiber to the Home Performance, dan Best Gaming Operator.

"Saya sangat senang menerima penghargaan ini. Momentum ini adalah hasil dari kerja keras semua pihak, baik karyawan Indosat, mitra, maupun dukungan dari pelanggan setia kami. Indosat akan terus memberikan pengalaman yang mengesankan bagi semua pihak. Kami juga akan terus menjadi kolaborator utama dalam memberdayakan Indonesia, dengan mempercepat transformasi digital bangsa." ungkap Vikram Sinha selaku President Director and CEO Indosat Ooredoo Hutchison.

Penganugerahan CEO of The Year kepada Vikram Sinha karena dinilai selama kepemimpinannya Indosat telah mencatatkan kinerja yang sangat baik.

Vikram Sinha berhasil memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan perusahaan usai merger.

Hingga 31 Maret 2023, Indosat mencatat pendapatan sebesar Rp11,94 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 10 persen YoY, sementara EBITDA pada Q1 2023 mencapai Rp5,33 triliun, meningkat 22 persen YoY.

Selain itu, Indosat berhasil melakukan integrasi jaringan MOCN di lebih dari 46 ribu lokasi di seluruh Indonesia. Hal ini mencerminkan proses akselerasi transformasi perusahaan di tengah persaingan ketat dalam industri telekomunikasi.

Selular Award 2023 merupakan penyelenggaraan yang ke-20 dan bertajuk “Moving To The Next Level”.

Penghargaan yang diselenggarakan oleh Selular Media Network ini merupakan sebuah apresiasi kepada industri ICT, khususnya perusahaan telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset dan perusahaan teknologi lainnya atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan layanan terbaiknya di Indonesia, yang diukur dari pencapaian strategisnya berdasarkan penilaian pihak Selular Award.

Selain penghargaan Selular Award, berlangsung pula acara Selular Congress 2023 yang ke-6 dengan menghadirkan para tokoh di industri terkait. Dalam pelaksanaannya tahun ini, tema yang diangkat adalah “Sinergi Lintas Industri Mendorong Digitalisasi dan Pertumbuhan Ekonomi”.

Turut hadir sebagai salah satu panelis dalam panel diskusi tersebut Director and Chief Business Officer of Indosat Ooredoo Hutchison, Muhammad Buldansyah.(adv\reskyamaliah).