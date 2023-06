Prodi D4 TLM Unimerz Teken MoA dengan Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia

TRIBUN-TIMUR.COM - Civitas akademika program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis (TLM) Fakultas Teknologi Kesehatan Universitas Megarezky (Unimerz) mengikuti webinar internasional yang mengusung tema ‘Development of Medical Laboratory Technologi Competence in Dealing with the Novelty of Examination in Clinical Laboratories’, yang diselenggarakan oleh Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia bersama dengan Asosiasi Perguruan Tinggi TLM Indonesia (AIPTLMI), pada Rabu (14/6/2023).

Kegiatan webinar internasional itu berlangsung via online, tetapi juga diikuti secara offline oleh Wakil Rektor IV Unimerz; Dr. Hj. Arfenti Amir, S.Pd., M.Pd, Wakil Dekan 1 Fakultas Teknologi Unimerz, Ketua Prodi D4 TLM Unimerz; Dr. Nirmawati Angria, S.Si., M.Kes, Dosen serta perwakilan mahasiswa D4 TLM di Ruang Meeting Rektorat Lt. 1 Universitas Megarezky.

Pelaksanaan webinar ini diakhiri dengan penandatanganan MoA secara online, yang merupakan bentuk implementasi dari MoU yang telah dilakukan pada Oktober 2022 tahun lalu.

Hal itu disampaikan langsung oleh Ketua Prodi D4 TLM Unimerz; Dr. Nirmawati Angria, S.Si., M.Kes.

Prodi D4 TLM Unimerz ikuti webinar yang diselenggarakan oleh Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia bersama dengan

“Sebenarnya kita sudah MoU di Bandung pada Oktober tahun 2022 lalu, dan kemaren adalah bentuk implementasinya berupa MoA dan webinar. Jadi semua prodi TLM se-Indonesia yang mau bekerjasama dengan Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia ada sebanyak 40 prodi TLM." pungkasnya.

"Jadi semua dosen, mahasiswa mengikuti webinar internasional ini yang diselenggarakan oleh Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia dan AIPTLMI. Di akhir webinar juga dilakukan penandatanganan MoA yang juga dilakukan melalui via online,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kaprodi D4 TLM Unimerz itu berharap kedepannya bisa melakukan kunjungan langsung ke Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia.

“Kita ingin sekali bisa berkunjung langsung ke UPMI Malaysia, lalu pertukaran pelajar seperti mahasiswa kita kesana, mahasiswa mereka (Universitas Collage of MAIWP Internasional Malaysia) kesini. Kemudian dosen tentunya bisa melakukan visiting lecture. Semoga bisa terimplementasi, setidaknya salah satunya,” harapnya.(adv\reskyamaliah).