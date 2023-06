Perisai KMFIB Unhas Sukses Gelar PILOT 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Perhimpunan Mahasiswa Sastra Inggris (Perisai) Keluarga Mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya (KMFIB) Universitas Hasanuddin (Unhas) menyelenggarakan kompetisi bahasa Inggris “The 16th Perisai English Competition (PILOT) 2023” bertempat di Aula Prof Mattulada FIB, Sabtu hingga Minggu (13-14/5).

Mengusung konsep Industrial Revolution, kompetisi ini diikuti 75 peserta dari sembilan sekolah SMA/sederajat di provinsi Sulawesi Selatan yang memperebutkan hadiah belasan juta rupiah.

PILOT adalah agenda tahunan Perisai KMFIB-UH ini merupakan upaya untuk meningkatkan mutu Sumber Daya Manusia melalui pendidikan dengan memberikan kesempatan bagi siswa-siswi SMA/SMK/MA/Sederajat untuk menunjukkan kemampuan berbahasa Inggris yang mereka miliki.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan potensi penuh siswa dengan berani mengambil langkah dalam mengekspresikan diri untuk mencapai impian mereka melalui berbagai bidang lomba bahasa Inggris.

Kegiatan ini mengangkat tema “Reach For The Skies: Unlock Your Potential And Express Your Creativity Industrial Revolution Edition” dengan lima mata lomba yang dihadirkan yaitu BOB (Battle of Brains), English Debate, Speech Contest, Story Telling, dan Newscasting.

Both wardah dalam kompetisi bahasa Inggris “The 16th Perisai English Competition (PILOT) 2023” bertempat di Aula Prof Mattulada FIB, Sabtu hingga Minggu (13-14/5).

Selama kegiatan berlangsung Wardah menjadi sponsorship kegiatan tersebut dan tidak lupa Wardah opent booth dan memberikan special diskon dan free produk minimal pembelanjaan 150k khusus untuk peserta Pilot 2023 unhas