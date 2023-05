Wagub Sumbar Audy Joinaldy Hadiri Halal Bi Halal IKM Sapayuang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ratusan warga keturunan Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sapayuang Sulawesi Selatan menggelar Halal Bi Halal di Auditorium Amanagappa Universitas Negeri Makassar, Minggu (28/05/2023).

Dimulai sejak pukul 09.00 Wita, berbagai isian acara hiburan bernuansa Islami dipadu dengan adat Minang berlangsung.

Berbagai tarian adat diantaranya tari Babega dan Pucuk Pisang yang dibawakan anak-anak keluarga Minang menghibur para peserta Halal Bi Halal.

Ratusan warga keturunan Minang yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sapayuang Sulawesi Selatan menggelar Halal Bi Halal di Auditorium Amanagappa Universitas Negeri Makassar, Minggu (28/05/2023).

Ketua Panitia pelaksana Ermiyati Samad mengungkapkan, acara Halal Bi Halal ini dihadiri langsung Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Audy Joinaldy dan hadir sebagai pengisi acara, artis asal Minangkabau, Nando Satoko sebagai bintang tamu. Sementara hikmah Halal Bi Halal akan dibawakan oleh Al-Ustaz Drs. H. Arifuddin Lewa.

“Karena hanya lewat acara ini kita dapat berkumpul kembali secara universal untuk saling memaafkan satu dengan lainnya,” tandas Ermiyati Samad.

Sementara itu Wakil Gubernur Sumbar Audy Joinaldy berharap Halal bihalal ini dapat mempererat tali persaudaraan antara perantau di Sulsel, serta membawa kekhusyukan bagi hubungan persaudaraan sesama Urang Minangkabau di rantau, sekaligus meningkatkan peran rantau dalam membangun Ranah Minang.

Penari berfoto usai menghibur kegiatan Halal Bi Halal Ikatan Keluarga Minang (IKM) Sapayuang Sulawesi Selatan di Auditorium Amanagappa Universitas Negeri Makassar, Minggu (28/05/2023).

Acara yang dihadiri ratusan warga keturunan Minang ini turut disponsori oleh Make Over yang membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan bekerjasama dengan Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.