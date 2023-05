Mandala Tim dan Sanggar Setia Juarai GP Dance dan Aerobic Competition 2023

Pembina Relawan Ganjar Is Me, yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel Rudy Pieter Goni menyerahkan hadiah Juara 1 GP Dance & Aerobic Competition 2023 yang Diadakan Relawan Ganjar di pelataran parkir Mbuk Cofee Shop Jl. A. Djemma Kota Makassar Minggu (28/5).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Tim Mandala dan Sanggar Setia menjuarai GP Dance dan Aerobic Competition yang diadakan oleh Relawan Ganjar "Ganjar is Me" di Mbuk Cofee Shop Jl. A. Djemma Makassar, Minggu (28/5/23).

Dynar selaku ketua panitia mengatakan kompetisi dance dan aerobik ini salah satu upaya mensosialisasikan sosok Ganjar Pranowo di Sulawesi Selatan dan diikuti 38 tim.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pembina Relawan Ganjar Is Me, Rudy Pieter Goni, yang juga Sekretaris DPD PDI Perjuangan Sulsel.

Adapun juara dari kategori dance kreasi, juara 1 Sanggar Setia, juara 2 KMR Mariso, juara 3 Pakui Sayang, harapan 1 Macipar, harapan 2 Kids KBC, harapan 3 Wacana Team.

Sedangkan untuk kategori Aerobic, juara 1 Mandala, juara 2 LS Team 1, juara 3 Resky Team, juara 4 Max Gum, juara 5 Aurum, juara 6 Pesona Team, juara 7 LS Team 2.

Ketua Relawan Ganjar Is Me, Afis Ibrahim menyampaikan, kompetisi tersebut berjalan lancar karena adanya bantuan dari panitia.

"Terima kasih kepada Ketua Dewan Pembina Ganjar is Me, bapak Rudy Pieter Goni yang tidak henti hentinya memberikan bantuan dan semangat kepada relawan Temann Ganjar berserta panitia even," katanya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada para sponsor dan media yang telah ikut menyukseskan acara.