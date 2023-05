Tiba di Madinah, Mbah Harun 119 Tahun, Jemaah Haji Tertua Dunia: Doakan Saya Bisa Wuquf di Arafah

MADINAH, TRIBUN - "Alhamdulillah, saya bahagia.." kata Harun bin Senar, saat keluar dari gerbang Check Point Imigrasi Kerajaan Arab Saudi, Jumat (26/5/2023) pukul 03.50 Waktu Arab Saudi.

Itulah jawaban Mbah Harun, jamaah berusia 119 tahun, merespon pertanyaan wartawan MCH Daker Bandara.

Kedatangan Mbah Harun di Tanah Suci, Jumat (26/5) dini hari, baru awal puncak perjalanan spiritual Rukun Islam ke-limanya.

"Doakan supaya saya bisa wuquf di Arafah," ujarnya.

Mbah Harun Senar adalah satu dari 450 jamaah Kelompok Terbang (Kloter) 6 embarkasi Surabaya (SUB) .

Saat tiba, Mbah Harun tetap sumringah.

Perjalanan udara 10 jam di pesawat Saudia SV 5095, bukan halangan menebar senyum.

Dari Bandara Internasional Juanda Surabaya berangkat dari Juanda 19:10 WIB, Kamis (25/5/2023).

Bersama 450 jamaah asal Pamekasan dan Surabaya, Mbah Harun menginjakkan kaki di Bandara Amir Muhammad Bin Abdul Azis, pukul 03.30 WAS.

Saat rombongannya check in di Hotel Jawar Taiba Madinah, sekitar 200 meter Imigrasi 03:50 WAS masuk check in di Jawar Taiba Hotel jelang azan subuh.

Tak banyak bicara, dia merespon salam petugas, wartawan dengan senyum, dan lambaian tangan.

Dari bangku kursi roda, Mbah Harun, suami 5 istri dari Pulau Madura ini, jadi pujaan sekaligus harapan untuk mengikuti jejak berhaji di usia seabad lebih.

Bahkan, beberapa petugas bandara berbangsa Arab dan Mesir, juga terlihat berebut menyapa dan menyalami Mbah Harun.

Momen kedatangan Mbah Harun, dimanfaatkan petugas PPIH untuk ber-swafoto dengan jamaah "bersejarah" ini.