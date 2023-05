Jangan Disimpan! Ini Aturan Soal Makanan Pembagian Calon Jemaah Haji Selama di Tanah Suci

TRIBUN-TIMUR.COM - Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi menjamin semua makanan jemaah haji tiga kali sehari.

Namun ada aturan harus diikuti seluruh jamaah haji yakni waktu mengkonsumsi makanan.

Salah satunya tidak mengkonsumsi makanan melebihi batas waktu yang ada.

Itu akan berpengaruh kepada kondisi tubuh jemaah.

Dikhawatirkan, makanan yang sudah didistribusikan itu sudah basi karena dikonsumsi melebihi jam.

Kasi layanan konsumsi daker Madinah Suviyanto mengatakan, ada aturan yang perlu diperhatikan betul bagi jemaah. Makanan jangan sampai dikonsumsi melebih jam.

Menurutnya, makanan yang didistribusikan ke jemaah itu memiliki batas waktu untuk dikonsumsi.

Rata - rata, makanan yang didistribusikan itu aman untuk dua jam.

"Artinya, jika sudah melebihi dua jam dari waktu yang ditentukan sejak makanan diterima jemaah, maka itu sudah masuk kategori makanan yang tidak aman dikonsumsi," terangnya.

Jemaah penting memahami hal ini. Sekalipun sepele, tapi ini sangat berpengaruh sekali kepada kondisi kesehatan jemaah haji Indonesia.

"Jangan sampai mengkonsumsi makanan yang basi dan membuat jemaah harus dirawat di klinik kesehatan, apalagi mengganggu rangkaian ibadah," urainya.

Dia menyebut, untuk makan pagi, biasanya perusahaan catering mendistribusikan makanan ke jemaah itu mulai pukul 05.00 sampai pukul 08.00 WAS.

Batas layak konsumsi adalah pukul 09.00 WAS. Untuk makan siang,pendistribusian dilakukan pukul 12.00 - 14.00 WAS. Dan batas layak konsumsi pukul 16.00 WAS.

Untuk makan malam, pendistribusan dilakukan mulai pukul 17.00-19.00 WAS, dan batas maksimal layak konsumsi pukul 21.00 WAS. Jangan melebihi batas maksimal itu.