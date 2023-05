1.539 Jamaah Kloter I asal Jakarta, Solo, Makassar, dan Aceh Bisa Mulai Ibadah Arbain Waktu Asar

MADINAH, TRIBUN -- Sedikitnya 1.539 jamaah haji kloter I asal empat embarkasi Tanah Air, bisa memulai ibadah Arbain (shalat 40 waktu berjamaah dan berurutan) dengan shalat Azar di Masjid Nabawi, saat tiba di Madinah, Rabu (24/5/2023).

Jamaah dari Empat embarkasi itu adalah Jakarta Pondok Gede (393), Solo, Jawa Tengah (360), Makassar (393), dan Nanggroe Aceh Darussalam (393).

Mereka adalah empat rombongan kloter pertama yang tiba kali pertama di Tanah Suci, dalam durasi enam jam pertama di Rabu (24/5/2023) pagi hingga siang.

Bahkan sekitar 393 jamaah asal Embarkasi Jakarta Pondok Gede (JKG), bisa memulai ibadah sunnah Arbain di waktu Lohor.

Jamaah asal Jakarta ini dijadwalkan tiba di Bandara Madinah pukul 06.20 Waktu Arab Saudi (WAS) dan Check In di Hotel Grand Plaza Badr Al Maqam, pukul 09.20 WAS.

Rombongan jamaah dari 4 Kelompok Terbang (kloter) ini akan menginap di tiga hotel berkualifikasi bintang empat di kawasan Markaziyah, Madinah.

Kawasan Markaziyah termasuk kategori hotel Walking Distance, dari Masjid Nabawi.

Jarak terdekat sekitar 100 langkah normal adalah Hotel Grand Plaza Badr Al Maqam.

Dari pantauan Tribun Ini hanya sekitar 100 meter dari gerbang 338 Masjid Nabawi atau sekitar 200 meter dari Pintu Utama Masjid, 22 dan 21.

"Ini merujuk pengalaman-pemgalaman kloter pertama Gelombang I yang tiba di Madinah pagi hingga siang," kata petugas PPIH Daker Madinah kepada wartawan di Kantor Urusan Haji Indonesia, Madinah.

Peluang 1.539 jamaah ini memulai ibadah Arbain di Masjid Nabawi ini, terungkap dalam rapat koordinasi akhir petugas PPIH Daker Madinah.

Namun pihak PPIH dan petugas bimbingan ibadah menyarankan para jamaah lebih baik mempersiapkan diri, menata akomodasi, menjaga vitalitas kesehatan.

Serta mengumpulkan tenaga untuk puncak Haji di Arafah, Musdalifah dan Mina, 8 Hingga 13 Dzulhijjah 1444 Hijriyah, tiga pekan kedepan.

Jamaah gelombang pertama dari 13 embarkasi akan berada di Madinah, sekitar 8-9 hari.