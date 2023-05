Makan Sepuasnya di Hotel Melia Rp125 Ribu, Puluhan Menu Nusantara dari Bubur Manado Hingga Penyetan

Makassar, Tribun - B uat Anda pecinta kuliner Makassar wajib hukumnya ke Hotel Melia Makassar, yang kini tengah menghadirkan paket makan sepuasnya atau all you can eat.

Paket dengan tema Nganre Assipa’na ini dapat dinikmati mulai 10 Mei hingga Juli di The Society Sky Dining Lounge 21st floor.

Adapun harga paket ditawarkan sangat terjangkau, yakni Rp125 ribu net per orang.

Dengan harga tersebut, pengunjung sudah bisa menikmati berbagai menu khas nusantara.

General Manager Hotel Melia Makassar, Denny Ristyanto menjelaskan, menu khas nusantara sengaja dihadirkan Melia Makassar.

pengunjung mencoba hidangan di Hotel Melia Makassar, Kamis (11/5)

“Ini makan (khas nusantara) mudah diterima orang Makassar,” kata Denny, saat ditemui Tribun-Timur.com, Kamis (11/5//2023).

Adapun menu andalan dalam paket makan sepuanya ini adalah bakso dan penyetan.

“Bakso ini jadi analan, enak. Kuenya beda, ini jadi khas di sini,” tuturnya.

Denny menyebut, paket makan sepuasnya ini sangat cocok untuk berbagai kalangan, mulai melineal hingga ibu-ibu sosialita.

“Alhamdulillah antusias cukup besar, ini tempatnya muat sampai 150 orang,” sebut Denny.

Paket makan sepuasnya ini bisa dinikmati setiap hari Rabu, Kamis dan Jumat mulai pukul 17.30 Wita.

Tidak hanya memanjakan perut, pengunjung bakal dihibur live music dari home-band Melia Makassar.

Pengunjung juga akan dimanjakan dengan pemandangan 360 derajat Kota Makassar dari lantai tertatas hotel yang terletak di Jl Mappanyukki ini.

Khumairah, salah satu pengunjung memuji paket makan sepuasnya Melia Makassar.