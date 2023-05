Arfan Fadillah Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Unismuh Catat Beragam Prestasi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Menjadi mahasiswa S1 Ilmu Pemerintahan Kelas Internasional Fisip Unismuh Makassar bagi Arfan Fadillah yang juga peraih The Best Duta Lingkungan Hidup Sulsel 2022 menjadi kebanggaan tersendiri.

Karena lewat status mahasiswa itu membuka jalan melakukan interaksi dan komunikasi lebih jauh dengan tamu tamu yang berasal dari luar negeri.

Kepada media Arfan Fadillah, Rabu 10 Mei 2023 mengatakan, selama jadi mahasiswa Ilmu Pemerintahan Fisip Unismuh mendapatkan banyak pengalaman baru.

Bukan hanya tentang wawasan dan perteman di dalam kampus, tetapi juga berinteraksi dengan kampus luar negeri.

"Mendampingi tamu dari luar negeri suatu kebanggaan tersendiri dan selaku mahasiswa kelas internasional tahun pertama merasa prodi ini mampu menyediakan wadah dan sarana untuk menjawab impian masa depan," katanya Kamis (11/5/2023).

Mahasiswa angkatan 2022 ini senang berkunjung ke beberapa SKPD di daerah.

Arfah mengatakan, minat dan passion sesuai dengan jurusan Ilmu Pemerintahan yang senang berbicara di depan umum dan mendampingi tamu-tamu baik dari dalam negeri dan luar negeri.

Alumni SMAN 5 Soppeng ini berharap dengan bergabungnya di Jurusan Ilmu Pemerintahan akan lebih mengembangkan minat dan bakat.

"Sehingga kita dapat aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari setelah menyelesaikan studi," katanya.

Sejak menyandang status mahasiswa Prodi Ilmu Pemerintahan beberapa lomba dan prestasi telah dicatat dan mengharumkan nama prodi.

Di antaranya; juara 1 Duta Lingkungan Hidup Kabupaten Soppeng 2022; Volunteer Terpilih dalam Jambore Nasional Generasi Hijau 2022 di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Menjadi Guide for Guest Lecture from Pakistan; Guide for International Student from University Sabah Malaysia, University Kelantan Malaysia, dan Songkhla Rajabat University Thailand.