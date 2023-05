Selaras Arahan Presiden, BPJS Kesehatan Komitmen Tingkatkan Transformasi Mutu Layanan

TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN

Deputi Direksi BPJS Kesehatan Wilayah IX, Yessi Kumalasari menjawab sejumlah pertanyaan wartawan disela-sela halalbihalal bersama jurnalis di Kopitiam Jl Hertasning Makassar, Selasa (9/5). BPJS Kesehatan dan fasilitas kesehatan berkomitmen untuk secara bersama-sama menunaikan Janji Layanan Program JKN yang meliputi no foto kopi, no batasan hari rawat inap, no diskriminasi dan no iur biaya tambahan bagi pasien JKN.