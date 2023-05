Jurusan Tata Busana SMKN 6 Makassar Sukses Gelar Fashion Project 2023

TRIBUN-TIMUR.COM MAKASSAR - Siswa Jurusan Tata Busana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Makassar menggelar rangkaian Uji Kompetensi Keahlian (UKK) di MaxOne Hotel & Resort Makassar, Kamis (4/5).

Uji Kompetensi Keahlian puluhan siswa siswi Jurusan Tata Busana itu dikemas dalam acara bertajuk Fashion Project 2023.

Kegiatan ini menandakan selesainya Uji Kompetensi Keahlian (UKK) yang akan diikuti sedikitnya 92 orang siswa dan siswi kelas XII, Jurusan Tata Busana, SMK Negeri 6 Makassar.

Dalam acara yang mengusung tema “The Universe of Fashion” ini, para siswa siswi menampilkan berbagai karya mereka dengan konsep yang bervariasi dan tematik seperti pantai, sunset, garis, goemetri, dan masih banyak lagi.

Kepala SMK Negeri 6 Makassar Alim Bahri, mengatakan kegiatan ini dihadiri beberapa desainer fashion profesional, pelaku industri, pemilik usaha di bidang fashion, dan lebih dari 700 orang pengunjung.

Menurut dia, acara ini juga dihadiri oleh beberapa brand pakaian, produk kecantikan, produk kesehatan, dan juga beberapa sekolah kejuruan tata busana yang ada di Sulawesi Selatan.

“Kesuksesan acara ini tidak lepas dari bimbingan guru dan staff, bantuan dan support orang tua siswa, dan juga semangat siswa dan siswi Jurusan Tata Busana, SMK Negeri 6 Makassar,” ujar Alim.

Ia juga berharap agar siswa siswinya dapat menjadi fashion designer yang mampu mengharumkan nama Makassar Sulawesi Selatan dan Indonesia tentunya.

“Dengan berhasilnya acara ini, 92 siswa & siswi Jurusan Tata Busana, SMK Negeri 6 Makassar diharapkan dapat menjadi fashion designer yang mampu mengharumkan nama kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dan tentunya Indonesia,”imbuhnya.

“Di samping itu, acara ini diharapkan dapat menjadi role model bagi peragaan busana seluruh siswa & siswi SMK Jurusan Tata Busana di Makassar dan Sulawesi Selatan,”tandasnya.

tenant wardah dalam Fashion Project 2023 yang digelar Siswa Jurusan Tata Busana Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 6 Makassar di MaxOne Hotel & Resort Makassar, Kamis (4/5). Kegiatan ini merupakan Uji Kompetensi Keahlian siswa siswi Jurusan Tata Busana.

Wardah Cosmetics sebagai brand kosmetik favorit para remaja juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini dengan memberikan support make up untuk para modeling yang akan menampilkan para karya siswa, selain itu Wardah cosmetics menyediakan booth dengan diskon spesial up to 25 persen.