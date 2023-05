Nine Way Warkop, Warung Kopi Hits Hasil Kolaborasi PTPN XIV untuk Optimalisasi Aset

Nine Way Warkop, Warung Kopi Hits hasil kolaborasi bersama PTPN XIV dengan konsep kafe yang berada di Kota Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM - Kalimat "Sudah ngopi belum? Ngopi-ngopi" telah menjadi viral di media sosial. Kalimat ini biasanya ditujukan kepada orang yang membutuhkan waktu rehat sejenak sambil menikmati kopi dalam aktivitas mereka.

Kopi telah menjadi salah satu minuman populer di kalangan masyarakat Indonesia karena khasiatnya yang dapat melawan rasa kantuk dan memberikan energi. Ada berbagai jenis dan rasa kopi yang bisa dinikmati di berbagai warung kopi atau kedai.

Di Kota Makassar, terdapat sebuah warung kopi hits yang baru saja dibuka bernama Nine Way Warkop. Warung kopi ini berdiri di atas aset tanah PTPN XIV yang dimanfaatkan untuk memberikan manfaat lebih.

Kushendro, Kepala Bagian Optimalisasi Aset dan Sustainability PTPN XIV, mengatakan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari optimalisasi aset perusahaan untuk meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan.

Nine Way Warkop memulai soft opening pada Januari 2023 dan akan melakukan grand opening pada tanggal 30 Mei 2023 mendatang. Konsep warkop dengan suasana kafe diusung oleh Nine Way Warkop, dan menyasar pengunjung dari semua kalangan.

Adam, pemilik Nine Way Warkop, mengatakan bahwa selama soft opening, sebagian besar pelanggan berasal dari komunitas, seperti komunitas anak motor Benelli.

Nine Way Warkop menawarkan berbagai menu yang dapat dinikmati, termasuk menu favorit Kopi Senja yang terdiri dari Kopi Gula Aren dan Caramel Macchiato, serta minuman segar lainnya seperti Mocktail.

Selain tempat berkumpulnya komunitas, Nine Way Warkop juga rutin melaksanakan nonton bareng pertandingan sepak bola.

"Kebetulan teman-teman komunitas juga pecinta sepak bola terutama PSM Makassar, sehingga setiap kali PSM Makassar bertanding, kami pasti melaksanakan nonton bareng," tutur Adam.

Ada juga makanan berupa nasi goreng dan mi goreng. Harga makanan dan minuman dibanderol terjangkau mulai dari Rp. 13.000 - Rp. 28.000.

Bagas, salah seorang pelanggan, mengungkapkan bahwa suasana Nine Way Warkop sangat nyaman dengan desain Industrial yang simpel sehingga cocok sebagai tempat nongkrong mulai dari sekadar mengobrol hingga mengerjakan tugas.

Selain itu, dengan adanya warung kopi ini, lokasi di Jalan Bambapuang 1 juga mulai ramai, tidak seperti sebelumnya yang sangat sepi sehingga terkadang terjadi aksi kejahatan.

"Saya sering nongkrong bersama teman kantor di sini karena tempatnya nyaman, menunya enak, dan harganya juga terjangkau," tutup Bagas.(adv\reskyamaliah).