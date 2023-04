IKA Teknik Sipil Unhas 'IKATSI' Sukses Gelar Halal Bihalal 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ikatan Keluarga Alumni Teknik Sipil (IKATSI) Universitas Hasanuddin (Unhas) sukses menggelar Halal Bihalal sekaligus reuni 2023 di Hotel Claro Makassar, Selasa 25 April 2023.

Kegiatan yang dihadiri sekitar 380 alumni dari berbagai angkatan tersebut berlangsung meriah dan penuh kekeluargaan.

Adapun pada tahun 2023, IKATSI Unhas menunjuk angkatan 1993 sebagai panitia pelaksana.

Ketua Panitia Halal Bihalal 2023 IKATSI Unhas, Andi Irwan mengungkapkan persiapan pihaknya untuk menyukseskan kegiatan tahunan alumni Teknik Sipil Unhas tersebut kurang lebih sekitar 2 bulan.

Dalam Halal Bihalal tahun ini, pihaknya tak hanya mengundang alumni-alumni Sipil Unhas dari berbagai angkatan melainkan juga mahasiswa pengurus Himpunan Mahasiswa Sipil Fakultas Teknik Unhas (HMS FT UH).

"Persiapan kita kurang lebih 2 bulan, yang registari itu kurang 380 alumni dan ada juga adik-adik dari HMS, kita libatkan juga mahasiswa," kata Andi Irwan.

Selain sambutan-sambutan dari DPP IKA Teknik Unhas, IKATSI Unhas, dan birokrasi Fakultas Teknik maupun Departemen Teknik Sipil Unhas, pihak panitia juga menghadirkan berbagai item acara.

Adapun berbagai item acara tersebut antaranya, paduan suara Lagu Indonesia Raya, Mars Teknik, Tari-Tarian daerah, pemberian penghargaan Purna Bakti kepada sejumlah alumni senior, pembagian doorprize dan ditutup dengan menyanyikan lagu kebesaran Teknik Unhas 'We Are The Champion'.

"Selain sambutan kita juga ada doorprize. Tujuan kegiatan imi kita lebih kepada menjalin kebersamaan," ujar Andi Irwan.

Sementara itu, Ketua DPP IKATEK Unhas Ir. Haedar A Karim dalam sambutannya mengungkapkan sejumlah DPW IKATEK yang telah terbentuk di berbagai daerah di Indonesia.

Haedar Karim pun menegaskan, keberadaan DPW IKATEK Unhas tak lain untuk mendukung para alumni Teknik Unhas yang saat ini tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

"Yang terakhir dilantik DPW Kalimantan Utara. Dimana ada IKATEK pasti alumni akan disupport jika membutuhkan," ujar Ir. Haedar A Karim yang juga merupakan Direktur Utama (Dirut) BUMN PT Nindya Karya.

Pada akhir sambutannya, Haedar A Karim memberi pesan kepada seluruh alumni yang hadir bahwa apapun konsentrasi jurusan para alumni, semuanya tetap satu di bawah Panji Teknik Unhas.

"Kita adalah satu, kita adalah teknik, tidak melihat lagi jurusannya apapun itu," tegasnya.