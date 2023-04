Prabowo Subianto Hormat dan Cium Tangan Mantan Panglima TNI Widodo AS

DOK PRIBADI

Menhan Prabowo Subianto mencium tangan Laksamana TNI (Purn) Widodo AS Widodo saat silaturahmi ke kediamanan Widodo AS, di Kelapa Gading, Jakarta, Selasa (25/4/2023). Laksamana TNI (Purn) Widodo AS Widodo adalah Panglima TNI periode 1999-2002 dan Menkopolhukam periode 2004-2009.