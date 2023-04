Resmi Diusung Jadi Capres PDIP, Ganjar Pranowo: Saya Akan Berjuang

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon Presiden ( capres ).

Kepastian ini diumumkan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Jakarta, Jumat (21/4/2023).

Ganjar Pranowo mengaku siap untuk berjuang dalam Pemilu 2024.

"InsyaAllah saya akan berjuang dengan baik untuk itu (presiden)," tegas Ganjar Pranowo.

Ia mengaku amanah yang diberikan tidaklah mudah.

Untuk itu Ganjar mengajak seluruh elemen partai untuk bersatu mendukungnya.

"Sebuah kehormatan bagi saya. Ini tugas yang tidak mudah. Kawan-kawan seluruh komponen partai, kami mohon dukungan, kritikan dan saran. Ini momentum kita konsolidasikan kekuatan untuk bersatu one of all, all of one," jelas Ganjar.

Ganjar hadir dalam pengumuman itu dengan kemeja berwarna merah.

Gubernur Jawa Tengah ini nampak begitu siap menatap Pemilu 2024.

Sebelumnya, Megawati mengumumkan calon Presiden RI usungan PDIP disamping Presiden Joko Widodo.

"Setelah melihat dan mencermati harapan rakyat maka pada hari Kartini tanggal 21 April 2023 sebagai tonggak perjuangan perempuan Indonesia maka pada jam 13.45 WIB menetapkan saudara Ganjar Pranowo sekarang Gubernur Jawa Tengah sebagai kader ditingkatkan penugasannya sebagai calon Presiden PDIP," tegas Megawati Soekarnoputri.

Sebelum menentukan pilihannya, Megawati mengaku banyak berdialog dengan tokoh bangsa.

Termasuk dengan Presiden dua periode Joko Widodo (Jokowi).

"Saya berdialog dengan para tokoh bangsa termasuk presiden kita dan jajaran internal partai," ujar Megawati.

Ia mengaku kader PDIP telah didik dengan baik sehingga layak menjadi pemimpin.

"Saya mencermati bagaimana pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan di PDIP mampu melahirkan banyak pemimpin yang memegang tanggung jawab bagi warga negara," ujar Megawati Soekarnoputri.(*)