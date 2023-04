TRANS F&B Makassar Hadirkan Gyukatsu Nikaido, Kuliner Jepang dengan Daging Lokal Fresh

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - TRANS F&B Makassar akan menghadirkan tenant kuliner baru yakni Gyukatsu Nikaido di Trans Studio Mall (TSM), Jl Metro Tanjung Bunga pada Jumat, 21 April 2023 mendatang.

Gyukatsu Nikaido merupakan restoran katsu nomor 1 di Tokyo dengan menggunakan daging fresh.

Head Of Marketing TRANS F&B Group Daniel Parulian mengatakan hadirnya tenant baru ini menjadi kejutan spesial untuk pecinta masakan Jepang.

"Warga Makassarkan suka makan daging seperti coto dan palubasa, makanya kita bawa ke sini, makanan ala Jepang dengan daging lokal. Kami yakin warga Makassar antusias dengan hadirnya Gyukatsu Nikaido," katanya saat ditemui Tribun Timur, Senin, (17/4/2023).

Berbeda dengan restoran Jepang lainnya, Gyukatsu Nikaido menggunakan daging fresh lokal dengan bumbu khas.

"Kami gunakan dagingnya fresh lokal bukan beku. Dari segi rasa dipastikan menggugah dan chefnya langsung dari Jepang," katanya.

Menu-menu yang dihadirkan diantaranya wagyu, ramen, aneka nasi dan sushi yang ditawarkan mulai Rp 25 ribuan.

Adapun kuliner andalannya yakni Wagyu Katsu Set yang dibanderol Rp 250 ribu/paket.

Selain makanan Jepang, TRANS F&B juga menghadirkan New Look of Baskin Robbins, The Coffee Bean and Tea Leaf juga hadir untuk menjadi tempat ngopi asik bersama kerabat serta Wendy’s Indonesia yang siap menyajikan makanan cepat dan praktis untuk semua pengunjung.

Nantinya akan ada beragam diskon yang dihadirkan hingga 50 persen dengan menggunakan Bank Mega dan Allo Bank.(*)