Sanggar Tari SMP Telkom Gandeng Emina Gelar Beauty Class

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Para siswa anggota dari Sanggar tari SMP Telkom, tengah mengadakan acara Beauty Class yang berkolaborasi dengan produk Emina. Acara Beauty Class tersebut salah satu pengembangan skill bagi para anggota sanggar tari ini.

Acara Beauty Class Emina diadakan pada Minggu 9 April 2023 di Rogar Cafe Makassar yang dirangkaikan ngabuburit dan buka puasa bersama. Tentunya, acara tersebut diikuti dengan sangat antusias oleh para pesertanya.

Dalam acara tersebut para peserta akan diberikan pengetahuan untuk memilih dan mengaplikasikan make up supaya cocok dengan town kulit masing-masing.

Beauty class atau kelas kecantikan merupakan suatu program pelatihan mempercantik diri, mulai dari pengaplikasian make up, baik itu daily make up, make up flawless, atau make up buat photoshoot. Program ini bertujuan untuk menambah wawasan para konsumen wanita dalam penggunaan aneka macam jenis kosmetik.

Jenis make up itu sendiri dapat disesuaikan dengan skin care atau brand kosmetik yang mengadakan acara tersebut. Umumnya, pihak brand tersebut akan memberikan pelatihan tentang daily make up. Walaupun, terdengar basic dan simple akan tetapi tidak semua wanita cukup pandai dalam menggunakan kosmetik dengan baik dan benar.

Dalam beauty class itu sendiri, para peserta akan diberi pelatihan step by step dalam penggunaan kosmetik tersebut, mulai dari teknik penggunaan pelembab, teknik pemakaian foundation, teknik membuat alis, teknik memakai contour, hingga make up telah terpoles dengan apik di wajah.

Selain itu yang ikut beauty class ini dapat voucher belanja, godie bag, dan tools makeup yang disediakan, ada juga hampers spesial bagi best makeup dan best participant. Beauty class ini bekerjsama dengan toko Citra Cosmetics Makassar.