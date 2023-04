Yuk Serbu Late Nite Shopping di TSM, Ada Diskon Up to 80 Persen di 70 Tenant

Makassar, Tribun - Sejumlah tenant di Trans Studio Mall Makassar kembali menghadirkan berbagai penawaran spesial dengan diskon up to 80 persen dalam gelaran Late Nite Shopping malam ini, Sabtu (15/4).

Dipaparkan Marcomm Manager Trans Studio Mall Makassar Radi Agustian dalam rilisnya Jumat (14/4) dalam kesempatan tersebut ada perpanjangan waktu operasional hingga pukul 00.00 WITA.

Misalnya dari deretan tenant fashion wanita ada tenant minimal yang memberikan diskon up to 40 persen, special Price Rp199.000 (on selected items) serta Buy 1 get 1 free.

Tenant Mango asal Italia menawarkan diskon up to 50 persen untuk sejumlah koleksi serta free GWP tote bag.

“Selanjutnya ada J.Rep yang berlokasi di First Floor hadir dengan promo spesial. Harga mulai Rp 80.000 untuk sejumlah koleksi tops (atasan), diskon 50 persen on selected item serta ada free tote bag dengan minimal pembelanjaan senilai Rp1.000.000,” paparnya.

Tak ketinggalan, tenant Hardware diskon hingga 70 persen dan tenant Gaudi memberikan diskon up to 80 persen serta Buy 2 pcs dapat potongan Rp75.000 (khusus koleksi Lebaran).

Tenant MOC menawarkan promo Buy one Get one Free khusus koleksi baju koko serta diskon 50 persen untuk pembelian produk kedua (New Arrival) juga ada Special Price mulai dari Rp169.900.

Selanjutnya, ada tenant Carthago yang menawarkan diskon up to 80 persen serta Special Price Rp99.000 juga Metro Department Store memberikan diskon hingga 80 persen untuk sejumlah brand ternama.

“Bagi para beauty enthusiast, jangan lewatkan diskon dari tenant The Face Shop. Nikmati diskon 50 persen serta Buy one Get one Free untuk produk dengan harga regular,” ucap Radi.

Ada pula tenant Self.Inc yang menghadirkan multi brand produk kecantikan memberikan diskon 50 persen serta voucher belanja Rp25 ribu dengan minimal transaksi pembelanjaan Rp125 ribu Nature Republic yang memberikan diskon up to 80 persen.

Ada pula diskon produk mainan anak yang tidak sekadar untuk hiburan saja, tetapi juga bisa untuk mengedukasi seperti promo Buy two get 15 persen, Buy three or more get 25 persen dari tenant Kidz Station juga diskon up to 50 persen dari tenant Early Learning Centre (ELC). (val)

Lebih 70 Tenant

DIPAPARKAN Radi, ,emahami berbagai kebutuhan dalam mempersiapkan Hari Lebaran, ada lebih dari 70 tenants turut berpartisipasi menghadirkan diskon hingga 80 persen dan berbagai penawaran spesial.

"Tidak ketinggalan juga promo menarik Bayar Sejam buat Parkir Seharian menggunakan Allo Bank. Selamat menikmati ragam diskon yang dihadirkan oleh TSM,” tambahnya. (*)