Berbondong Milenial Muda, Tour Ramadan Ikafe Unhas Semakin Militan

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Kegiatan tour Ramadan delapan kota Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi (Ikafe) Unhas yang salah satu titiknya di Jabodetabek, semakin meriah dan bermakna dengan kehadiran milenial-milenial muda Ikafe yang menyempatkan waktu menghadiri kegiatan berbuka puasa di Hotel Atlet Century, Selasa 4 April 2023.

Mereka rela meluangkan waktu untuk bertemu dengan senior-senior yang angkatannya jauh di atas mereka untuk bersilaturahmi, mendekatkan diri, memperkuat dan memperluas jejaringnya Ikafe.

Meski dijejali kesibukan, alumni muda Ikafe tersebut memberanikan untuk meminta izin atasan dan rekan kerjanya untuk dapat berkumpul-kumpul dengan senior sesama almamater.

Diantaranya banyak yang bekerja di perbankan, asuransi, migas dan regulator industri keuangan.

Tampak di antara alumni muda ada Wakil Sekretaris III Ikafe Ady Suriadi, Ketua Bidang Humas dan Publikasi Adhyatma Arifin, Kun Agung Sumarno, Sultrayani dan Annas Cahyadi yang merupakan alumi muda pemimpin Kantor Akuntan Publik (KAP) di Jakarta.

Selain itu ada juga perwakilan 2017 seperti Nandarima Shasha Ismi, Adinda Asiah M.A.P. Yunus, Dinda Averina Dwiyanti, Anggy Khuznul K. Aspar, Sul Iman Syahrul, M. Fadel Dwi makmur, Andi muhammad alief ichwan dan Fandy Suryansyah.

“Saya suka sama environment buka puasa Ikafe Unhas karena bisa berbaur di berbagai kalangan angkatan, hopefully keep spirit Tour Ramadan Ikafe dijaga interaksi lintas angkatannya. Overall, eventnya bagus dan super fun,” ujar Fandy Suryansyah anak muda yang kini berkarir di Superbank, sebuah bank digital kolaborasi Emtek, Singtel dan Grab.

Fandy mengharapkan event ikafe selanjutnya, semakin memperkuat militansi Ikafe sehingga networking lintas angkatan dan generasi semakin erat dan memberikan nilai tambah bagi alumni muda yang sedang berjuang meniti karir di berbagai kota.

“Saya berharap Ikafe Unhas dapat membantu kami terus bisa menambah relasi dan networking sesama Ex-ekonomi Unhas; jadi gak sebatas relasi ke sesama ilmu ekonomi tapi manajemen dan akuntansi,” ungkapnya.

Alumni muda lainnya Dinda Averina Dwiyanti mengungkapkan rasa bahagianya bisa disambut dan dijamu dengan baik oleh senior-senior mereka, sehingga acara Tour Ramadan Ikafe menjadi begitu berkesan dan meninggalkan pengalaman positif baginya.

“Ini pertama kalinya saya ikut acara IKAFE Unhas dan Alhamdulillah disambut amat baik sama kakak-kakak. Semoga ke depannya IKAFE Unhas khususnya yang di JABODETABEK bisa lebih sukses dan semakin solid," tutur alumni Ikafe yang kini berkarir di Pertamina ini.

Selain dihadiri alumni muda, acara buka puasa ketiga Ikafe Unhas juga diramaikan jajaran senior Ikafe. Seperti Pembina PP Ikafe Unhas Fankar Umran, Ketua Umum Hendra Noor Saleh, Sekjen Suaib Mappasila, Ketua II Muswirah Jusuf Kalla, Ketua III Supardi Najamuddin, Bendahara Umum Farida Toekan dan Wakil Bendahara Nureni Pou.

Selain itu tampak hadir juga Syamsul Rijal R Moeslang, Mashud Andi Masdjono, Nuriksan Nurdin, Ishak Saing, Dr. Andi Muhammad Sadat, Agus Maio; Rahmawati Syamsul, Faisal A Saud, Muhyiddin Dj, Ichsanuddin Bencana, Farid, Kolonel M Taha Mannahaung, Titien Syukur, Andi Sunra, Fikri Rumi, Aditya Alfa dan berbagai senior lintas angkatan dan lintas fakultas seperti Anty Rivai, Sukma Syukur, Ilham Anwar dan Desco Isprianto yang menjadi MC. Peserta yang hadir kurang lebih 70 alumni, berbuka riang gembira, termasuk dari alumni non muslim seperti Wenda Taufik dan Tieneke Tandiawan yang menggambarkan semangat kekeluargaan dalam atmosfer Ikafe Unhas.

Pengurus Dewan Pembina 2022-2026 Fankar Umran mengutarakan, soliditas alumni harus dijaga dengan mengintensifkan moment silaturahmi, seperti yang dilakukan Ikafe dengan menggelar acara Tour Ramadhan 8 kota.