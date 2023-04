Apa Kabar Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi? Trisha Eungelica Bongkar Isi Chat, Singgung Ibu Sakit

TRIBUN-TIMUR.COM - Apa kabar Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi, pasangan suami istri terpidana kasus Brigadir J.

Setelah divonis hukuman mati dan penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, kabar Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sudah jarang tersorot.

Padahal, saat kasus persidangannya bergulir di pengadilan, sosok PSambo dan Putri terus jadi sorotan.

Saat kabar kedua orangtuanya jarang tersorot, Trisha Eungelica anak sulung Sambo dan Putri kembali curhat.

Trisha Eungelica sangat merindukan kedua orangtuanya.

Seperti yang diketahui, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi kini masih mendekam di balik jeruji besi.

Kali ini Trisha Eungelica membongkar isi chat dari kedua orangtuanya yang begitu manis dan hangat.

Hal tersebut terlihat dari unggahan Tiktok Trisha @troasang yang mengaku kembali membaca chat lamanya dengan kedua orang tuanya, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi.

Trisha Eungelica Ardhyana sendiri terus jadi disorot lantaran masih kerap aktif di media sosial ditengah sang ayah dan ibunya, Putri Candrawathi menerima vonis hukum.

Postingan Trisha kali ini justru menuai beragam respon positif dari publik setelah melihat isi chat Trisha yang sangat manis dengan kedua orang tuanya.

"Re-read my old roomchat with paps and mams (membaca lagi chat-chat lama dengan papa dan mama)," tulis Trisha, dikutip Selasa, 4 April 2023.

Kedekatan Trisha Eungelica dan Ferdy Sambo (TikTok @troasang)

Dalam chat yang dibagikan oleh Trisha jelas tergambar bahwa Ferdy Sambo sosok ayah yang sangat hangat.

Bahkan siapa sangka jika anak dan ayah itu memiliki panggilan sayang yakni 'Papoy' dan 'Trisoy'.

"Papoyyyyy... udah bbo kah?" tanya Trisha di pesan WA lamanya.