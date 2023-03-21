Dipimpin Andi Rio Padjalangi, Inilah Nama-nama Pengurus Bapera Sulsel yang Resmi Dilantik

DPD Bapera Sulsel dipimpin anggota DPR RI Fraksi Golkar Andi Rio Idris Padjalangi, didampingi Ketua Harian Andi Nurhaldin, dan Sekretaris Nasruddin Up

Editor: Ari Maryadi
zoom-inlihat foto Dipimpin Andi Rio Padjalangi, Inilah Nama-nama Pengurus Bapera Sulsel yang Resmi Dilantik
Tribun Timur
Pengurus DPD Bapera Sulsel diambil sumpah dan janji oleh Ketua Umum DPP Fahd El Fouz Arafiq di Sandeq Hotel Claro Jl AP Pettarani Kota Makassar Selasa (21/3/2023). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dewan Pimpinan Daerah Barisan Pemuda Nusantara Sulawesi Selatan (DPD Bapera Sulsel) resmi dilantik Selasa (21/3/2023).

DPD Bapera Sulsel dipimpin anggota DPR RI Fraksi Golkar Andi Rio Idris Padjalangi, didampingi Ketua Harian Andi Nurhaldin, dan Sekretaris Nasruddin Upel.

Andi Rio dkk diambil sumpah dan janji oleh Ketua Umum DPP Bapera Fahd El Fouz Arafiq di Sandeq Hotel Claro Jalan AP Pettarani Kota Makassar Selasa (21/3/2023).

Andi Rio menggantikan John Rende Mangontan.

Sejumlah tokoh hadir dalam pelantikan tersebut.

Antara lain Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, ketua demisioner Bapera Sulsel sekaligus anggota Fraksi Golkar John Rende Mangontan, mantan Wali Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin.

Kemudian Brigjen Pol Chuzaini Patoppoi, Wakil Ketua DPD I Golkar Sulsel bidang pemenangan pemilu La Kama Wiyaka, Ketua Harian DPD I Golkar Sulsel Kadir Halid.

Pelantikan ini juga dirangkaikan dengan pelantikan pengurus Bapera 21 kabupaten/kota se-Sulsel.

Berikut susunan pengurus Bapera Sulsel di bawah komando Andi Rio Idris Padjalangi:

KOMPOSISI DAN PERSONALIA
DEWAN PIMPINAN DAERAH BARISAN PEMUDA NUSANTARA
PROPINSI SULAWESI SELATAN 

I. PEMBINA GUBERNUR SULAWESI SELATAN

II. DEWAN PERTIMBANGAN

Ketua : ANDI INA KARTIKASARI, SH, M.Kn

Wakil Ketua : DRS. THEOFILUS ALLORERUNG

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Bapera
Andi Rio Idris Padjalangi
Golkar
Andi Nurhaldin
Nasruddin Upel

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