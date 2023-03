Sambut Ramadhan, Hotel Santika Makassar Tawarkan Promo Nginap dan Paket Berbuka Puasa

TRIBUN-TIMUR.COM - Memasuki bulan Suci Ramadhan, Hotel Santika Makassar menghadirkan promo menginap dan paket berbuka puasa.

Sales Manager Hotel Santika Makassar, Rosa Indah mengatakan bahwa promo dengan harga spesial ini berlaku selama bulan Ramadhan.

"Para tamu sudah bisa menikmati stay di deluxe room yang nyaman dan aman hanya dengan Rp 500.000,-nett/malam sudah termasuk sarapan/sahur dan free takjil untuk 2 orang." kata Rosa.

Tak lupa juga momen buka puasa akan seru jika ditemani dengan paket All You Can Eat.

Cukup dengan mengeluarkan uang sebesar Rp 115.000,-nett/orang untuk menikmati paket ini. Anda bisa menikmati beragam macam menu nusantara.

"Paket buka puasa ini dapat Anda nikmati mulai 23 Maret 2023-21 April 2023. Paket ini dapat dinikmati mulai pukul 18.00 - 21.00 wita. Selain itu, Kami juga menyiapkan penawaran untuk pembelian 10 pax mendapatkan 11 pax, promo ini berlaku kelipatan" tutup Rosa.

Untuk paket buka puasa ini bertempat di lantai 11 Hotel Santika Makassar tepatnya di spermonde Sky Lounge.

Jadi selain menikmati makanan yang disajikan, para tamu juga akan menikmati Kota Makassar dari lantai 11 Hotel Santika Makassar.

Untuk info dan pemesanan dari sekarang bisa menghubungi di nomor telepon 0411 - 363 2233 atau bisa datang langsung di Jalan Sultan Hasanuddin No. 40, Makassar.

Ikuti Instagram @santikamakassar dan dapatkan banyak informasi serta promo menarik.

Pemesanan harga kamar terbaik juga dapat dilakukan melalui aplikasi MySantika yang dapat di download di PlayStore ataupun IOS. Keuntungan lebih banyak dengan mendaftar sebagi member MyValue.(adv\reskyamaliah).