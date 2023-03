Make Over Makassar Beauty Demo Bersama DWP PPS UNHAS

Make Over menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar beauty demo di aula PPS Unhas, Jumat (10/3). Acara berlangsung dengan keseruan dan juga antusias yang baik dari para peserta dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan profesional.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Make Over sebagai produk lokal terbaik di Indonesia dengan line up yang telah bersaing dengan produk international dan juga telah diakui oleh banyak MUA di Indonesia rutin menggelar beauty demo dengan mengundang komunitas-komunitas yang ada di kota Makassar.

Kali ini Make Over menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar beauty demo di aula PPS Unhas, Jumat (10/3).

Acara berlangsung dengan keseruan dan juga antusias yang baik dari para peserta dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan profesional.

Make Over menggandeng Dharma Wanita Persatuan (DWP) Program Pasca Sarjana (PPS) Universitas Hasanuddin (UNHAS) menggelar beauty demo di aula PPS Unhas, Jumat (10/3). Acara berlangsung dengan keseruan dan juga antusias yang baik dari para peserta dengan metode pembelajaran yang mudah dipahami dan profesional. (TRIBUN TIMUR/MUHAMMAD ABDIWAN)

Salah satu yang ditekankan dalam acara ini bagaimana penggunaan make up yang tepat dapat meningkatkan kepercayaan diri, selain itu make up merupakan produk yang dibutuhkan oleh para wanita aktif untuk menunjang penampilan dan menambah kepercayaan diri dalam beraktifitas.

"Salah satu pesan yang disampaikan dalam kegiatan ini yaitu bagaimana make up saat ini merupakan produk yang dibutuhkan wanita aktif untuk menunjang penampilan dalam beraktifitas" ujar Wulandari selaku Pemateri Make Up Artist.

Make Over juga membuka booth didalam kegiatan ini agar memudahkan peserta acara yang ingin berbelanja makeup dapat langsung mendatangi booth yang tersedia.

Adapun promo yang diberikan yaitu diskon on the spot hingga 30 persen dan terdapat voucher diskon 20 persen yang dapat digunakan untuk transaksi selanjutnya di Independent Store Make Over di Mal Ratu Indah Makassar.