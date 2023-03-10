Deretan Koleksi Kendaraan Mewah Rapsel Ali Menantu Wakil Presiden, Ada Motor Harley Rp1,4 Miliar
Politisi Partai Nasdem Muhammad Rapsel Ali mempunya motor Harley Davidson Screamin Eagle produksi tahun 2013 dengan harga mencapai Rp1,4 miliar.
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Anggota DPR RI Muhammad Rapsel Ali dikenal menggemari dunia otomotif.
Politisi Partai Nasdem itu tercatat memiliki motor mewah senilai Rp1,4 miliar.
Motor mewah itu tertuang dalam LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA milik Rapsel Ali pertahun 2021.
Rapsel Ali tercatat mempunyai koleksi 4 kendaraan mewah.
Kendaraan itu terdiri dari mobil Hyundai New Santafe produksi tahun 2019. Harganya tercatat mencapai Rp. 430.000.000 2021
Kedua, Rapsel Ali mempunyai mobil Mitsubishi Expander produksi tahun 2018. Harganya mencapai Rp199.000.000.
Ketiga politisi asal Selayar itu mempunya motor Harley Davidson Screamin Eagle produksi tahun 2013.
Harganya mencapai Rp1,4 miliar.
Keempat Rapsel Ali mempunyai motor DUCATI DIAVEL AMG Tahun 2014. Harganya mencapai Rp600.000.000.
Rapsel Ali adalah menantu Wakil Presiden KH Maruf Amin.
Ia menikahi Siti Nur Azizah Ma'ruf, putri KH Maruf Amin.
Muhammad Rapsel Ali masuk deretan politisi terkaya di Sulawesi Selatan.
Harta kekayaan anggota DPR RI Fraksi Nasdem itu mencapai Rp82 miliar.
Hal itu tertuang dalam LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA milik Rapsel Ali pertahun 2021.
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