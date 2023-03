Kain Tenun Toraja Raih Penghargaan di Inacraft, Produk Sulsel Lainnya Laris Manis

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Kain lukis motif ukiran Toraja meraih penghargaan pada pameran Inacraft 2023 di Jakarta Conventions Center (JCC), DKI Jakarta.

Kain lukis motif Toraja raih penghargaan dalam Merit Prize in Textiles Category Indonesia Handicraft.

Inacraft merupakan pameran kerajinan terbesar di Asia Tenggara. Berlangsung lima hari, 1-5 Maret 2023.

Pameran ini diikuti lebih dari 1.200 tenant pengrajin dari seluruh penjuru Indonesia dan beberapa negara luar.

Pemprov Sulsel mengusung tema besar yakni, From Smart Village to Global Market dengan sub-temanya The Authentic South Sulawesi.

Kepala Dinas Perindustrian Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel), Ahmadi Akil mengatakan, penghargaan diraih kain lukis motif ukiran Toraja tak lepas sejumlah penilaian.

Kain tersebut dinilai memiliki kualitas tenun yang bagus, ramah lingkungan, inovatif dan kreatif.

Alhasil, memiliki daya tarik tinggi dan punya nilai pasar.

"Kain lukis motif ukiran Toraja ini kain etnik. Punya kualitas, inovatif dan kreatif sehingga punya nilai pasar," katanya saat dihubungi melalui telepon Sabtu (4/3/2023).

Ahmadi Akil mengungkapkan, kain lukis motif ukiran Toraja ini diminati oleh mancanegara. Kemarin, Jumat (3/3/2023) sudah habis. Sekarang sisa menerima pesanan saja.

"Tenun Toraja habis per kemarin. Per hari ini sisa menerima pesanan. Pesan grosir didominasi dari Australia," ungkapnya.

Kenal Lebih Dekat Kain Lukis Motif Ukiran Toraja

Kain lukis motif ukiran Toraja memiliki dimensi 200 centimeter x 100 centimeter. Harga retailnya Rp 1.100.000. Harga grosir Rp 850.000

Kain ini dibuat dengan penuh kesabaran secara lukis manual bermotif ukiran Toraja dengan memakai alat lukis kuas, cat acrylic dan pigmen pewarna.