Kembangkan Kapasitas Mahasiswa, Unhas Gelar Training & Workshop Bagi Calon Student Volunteer Batch 4

TRIBUN-TIMUR.COM - Universitas Hasanuddin melalui Kantor Sekretariat Rektor menggelar Training dan Workshop bagi 43 calon Student Volunteer Batch IV.

Kegiatan berlangsung mulai pukul 08.30 Wita di Aula LPMPP Unhar, Kampus Tamalanrea, Makassar, Sabtu (25/2).

Kegiatan secara resmi dibuka oleh Sekretaris Universitas, Prof. Ir. Sumbangan Baja, M.Phil, Ph.D. Mengawali sambutan, dirinya menuturkan selamat kepada 43 calon Student Volunter Batch 4 yang telah berhasil masuk dalam tahap proses training dan workhsop ini.

Sebagai proses dari peningkatan kapasitas mahasiswa dalam mempersiapkan diri untuk terlibat pada setiap agenda yang dilaksanakan oleh Unhas.

"Hari ini adalah momentum yang sangat penting dalam melihat dan mengembangkan kemampuan dan keterampilan setiap mahasiswa sesuai dengan minat dan bakat yang dimiliki, sebagai penunjang dalam keterlibatan kerja sama pada sejumlah agenda kegiatan Unhas nantinya. Semua akan berjalan dengan kerja sama tim yang baik, sehingga hari ini kita berikan ruang belajar untuk mempersiapkan diri," jelas Prof. Sumbangan.

Lebih lanjut, Prof. Sumbangan menuturkan bahwa para Student Volunteer Unhas akan turut terlibat dan berperan aktif dalam proses persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unhas dalam skala regional, nasional, hingga menerima tamu Internasional.

Para peserta training sedang menyimak penyampaian materi yang dibawakan oleh para narasumber.

Sehingga diperlukan keahlian komunikasi dan koordinasi yang baik untuk memberikan pelayanan serta kesan menarik bagi sejumlah pihak yang hadir.

Adapun Narasumber yang hadir memberikan materi kepada peserta calon Student Volunteer Batch 4, diantaranya materi Interpersonal Understanding: How to Work as a Team (Dwiana Fajriati Dewi, S.Psi., M.Si), Event Report: Citizen Journalism and Photography (Mirayanti, S.I.Kom.).

Content Making: Simple Design and Videography for Social Media ( Fadil Ihsan, S.I.Kom), dan Public Speaking: How to Talk in Front of People (Aryun Khairun Nisaa, S.I.Kom).

Sebelumnya, proses pendaftaran telah dilaksanakan secara online sejak 1 – 12 Februari 2023 yang diikuti oleh 104 peserta.

Kemudian terseleksi sebanyak 63 peserta untuk mengikuti proses interview pada 21 Februari 2023 sebagai proses untuk menjelaskan secara langsung potensi dan keahlian diri yang dimiliki oleh para peserta.

Para calon Student Volunteer Batch 4 Unhas ini masing-masing memiliki keahlian dan keterampilannya sesuai dengan kebutuhan yang diiinginkan, seperti kemampuan sebagai Master of Ceremony (MC).

Bidang fotografi atau videografi, mampu menulis berita, kreatif pada bidang desain grafis, serta memiliki pengalaman sebagai LO (Laison Officer).

Selanjutnya dijadwalkan pengumuman hasil seleksi akhir akan diumumkan pada 1 Februari 2023.(adv\reskyamaliah).