Lirik dan Chord Lagu Komang yang Viral di Tiktok Versi Chordtela

TRIBUN-TIMUR.COM - Saat ini sosial media menjadi salah satu platform yang paling populer untuk berbagi informasi dan berinteraksi dengan orang lain di seluruh dunia.

Hal ini memungkinkan informasi untuk dengan cepat dan mudah menyebar secara luas dan mencapai audiens yang lebih besar.

TikTok menjadi salah satu platform sosial media yang sangat populer saat ini dan telah menjadi alat yang sangat efektif untuk membuat sesuatu menjadi viral.

TikTok adalah platform video pendek yang memungkinkan pengguna untuk membuat video dengan durasi 15 hingga 60 detik.

Dalam beberapa tahun terakhir, TikTok telah menjadi semakin populer di seluruh dunia, terutama di kalangan generasi muda.

Jika kalian sering menggunakan Tiktok, mungkin akan sering mendapati banyak hal viral termasuk lagu Komang yang belakangan ini tengah viral.

Ada banyak creator yang menggunakan lagu ini sebagai backsound untuk berbagai video romantis.

Tak heran jika banyak yang mencari lirik dan Chord Raim Laode Komang ini. Namun kalian tidak perlu khawatir, karena adanya teknologi memberikan kita kemudahan untuk menemukanya.

Seperti dikutip Chordtela.cc, berikut informasi lengkap terkait lirik dan chord untuk lagu Komang yang di populerkan oleh Raim Laode dan viral di Tiktok :

Intro : G D Am C Cm

G

dari kejauhan

D Am

tergambar cerita tentang kita..

C Cm

terpisah jarak dan waktu..



G D

ingin ku ungkapkan rindu

Am

lewat kata indah..

C Cm

tak cukup untuk dirimu..



Em D

sebab kau terlalu indah

C

dari sekedar kata

Em D

dunia berhenti sejenak

F D

menikmati indahmu..



Reff :

G

dan apabila tak bersamamu

D Am

kupastikan kujalani dunia..

C Cm

tak seindah kemarin..



G D

sederhana tertawamu sudah cukup..

Am

lengkapi sempurnanya..

C Cm

hidup bersamamu..



Int. Em D C..



Em D C

jika hariku lalui tanpa hawamu

Em D F

percuma senyumku dengan dia..

D

oooo..



Musik : G D F D



Reff :

G

dan apabila tak bersamamu

D Am

kupastikan kujalani dunia..

C Cm

tak seindah kemarin..



G D

sederhana tertawamu sudah cukup..

Am

lengkapi sempurnanya..

Cm

hidup bersamamu..



G

apabila tak bersamamu

D Am

kupastikan kujalani dunia..

Cm

tak seindah kemarin..



G D

sederhana tertawamu sudah cukup..

Am

lengkapi sempurnanya..

Cm Em D C

hidup bersama..mu.. huu uu..

Em D C

hu.. huu uu..



Em D

sebab kau terlalu indah

C

dari sekedar kata

Em D

dunia berhenti sejenak

F

menikmati indahmu..