Kelinci Seharga Rp12 Juta Hingga Kucing Internasional Bakal Hadir di Bunny n Friends TSM Makassar

Makassar, Tribun - Trans Studio Mall (TSM) Makassar bakal menggelar pameran untuk para pecinta hewan peliharaan.

Gelaran bertajuk Bunny ‘n Friends itu bakal berlangsung di area First Floor (Next to Uniqlo) TSM Makassar, 18 hingga 26 Februari 2023.

Pameran ini bekerjasama dengan Ikatan Pemerhati Kucing Organizer (IPK) dan South Celebes Rabbit Breeders Association (SCRBA).

Bunny ‘n Friends akan menampilkan berbagai jenis hewan peliharaan. Mulai dari kucing berbagai ras, kelinci, reptil hingga hamster dan tidak dipungut biaya tiket masuk alias gratis.

Beragam rangkaian acara turut digelar dalam pameran ini, seperti Animal Show, Animal Competition, Workshop, Fashion Show, dan School Day Out.

Di 18 Februari 2023, spesial bagi pecinta kelinci bisa melihat langsung dan berfoto dengan Netherland Dwarf, kelinci mini asal negeri kincir Belanda.

Ada juga jenis kelinci hias Lion Head dan Rex serta Holland Lop yang sangat popular dan bisa dijual seharga mulai dari Rp12 juta dengan kualitas lomba.

Di tanggal 26 Februari juga akan digelar Nusantara International Fun Cat Show dengan salah satu juri asal Malaysia, Izzat Syazwan Zahidi.

Marcomm Manager TSM Makassar Radi Agustian mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk edukasi kepada pengunjung. Juga sebgai rekreasi keluarga serta ajang berkumpul bagi komunitas dan pecinta hewan peliharaan.

“Melalui Bunny ‘n Friends harapannya bisa memperkenalkan hewan peliharaan terutama untuk anak-anak nanti juga di tanggal 19 dan 20 Februari ada kunjungan siswa-siswi dari SD Telkom dan SD Menara St Martinus,” kata Radi, via WhatsApp, Kamis (16/2).

“Serangkaian acara seperti workshop dan beragam edukasi juga telah kami persiapkan,” sambung Radi.

Keperluan Hewan

BUNNY ‘n Friends juga mengajak beberapa pelaku usaha kebutuhan hewan peliharaan seperti produk makanan, vitamin dan obat-obatan untuk terlibat dalam gelaran ini.

Diantaranya BeePetMart & MPC, Me-O & SH, Happy Cat, Captain Cat, Nature Bridge & Kitchen Flavor, Cleo, serta Glow & Bejo. (Rud)