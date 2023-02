Dinner Valentine di Four Points Makassar Rp 158 Ribu, Bisa Makan Sepuasnya

Four Points By Sheraton Makassar bakal menghadirkan dinner Valentine dengan tema Valentine Delight pada 14 Februari 2023

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Four Points By Sheraton Makassar bakal menghadirkan dinner Valentine.

Dinner yang mengangkat tema Valentine Delight itu bakal digelar pada 14 Februari 2023 mulai pukul 18.00-21.00 Wita.

Marcomm Four Points Makassar John mengatakan, konsep dinner kali ini yakni makan sepuasnya.

Dinner ini bakal menampilkan berbagai macam buffet, Stall, Pasta Station, Dessert, Salad Bar, Grill Station dan berbagai macam makanan tema valentine.

Pelanggan akan dapat menikmati pengalaman makan yang luar biasa dengan makanan yang lezat dan beragam,” katanya, saat dibubungi, Sabtu (11/2/2023).

Program dinner ini ditawarkan dengan harga Rp 158 ribu nett per orang.

dapat membawa pasangan atau teman untuk bersantap bersama.

Lokasi dinner berada di The Eatery Restaurant Four Points By Sheraton Makassar.

John berharap, masyarakat bisa memilih Four Points Makassar sebagai lokasi merayakan Hari Kasih Sayang.

“Kami berharap ini akan menjadi momen yang spesial bagi pelanggan dan pasangan mereka di bulan yang penuh cinta ini,” harap John.