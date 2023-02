Dinner Valentine di The Rinra Mulai Rp2 Juta Per Pasangan

Founder BEDA Consulting Fiko Andriansyah saat berada di The Rinra Makassar, Sabtu (11/2/2023). Fiko dalam kesempatan itu memberikan penjelasan etika fine dining yang penting untuk diketahui bagi para pasangan saat dinner Valentine.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - The Rinra Makassar bakal menghadirkan program Dinner Valentine pada 14 Februari.

Hotel bintang 5 ini menghadirkan paket makan malam romantis bertajuk Reveal Your Love Language at The Rinra Makassar.

Marcom Manager The Rinra Makassar Umay Adrizah menjelaskan, dinner ini bakal dikemas dalam nuansa romantis nan elegant.

“Tema Love Language atau bahasa cinta adalah cara bagi seseorang untuk mengekspresikan rasa cintanya kepada orang lain. The Rinra Makassar dapat menjadi tempat untuk mengekspresikan love language,” jelas Umay, Sabtu (11/2/2023).

Valentine’s Dinner Package The Rinra Makassar menawarkan tiga pilihan harga.

Tiga pilihan tersebut memiliki lokasi yang berbeda dengan view indah.

Yaitu di Lontar Dinning Rp 2 juta, Gazebu Rp 3 juta dan Rawalangi Chapel Rp 5 juta.

Harga tersebut sudah termasuk dengan table decor special valentine.

Juga sudah ternasuk sajian menu lengkap dari appetizer, soup, main course, dan dessert.

“Paket Valentine Dinner sudah termasuk set menu makan malam untuk 2 orang, spesial complimentary cokelat, bunga mawar dan violinist performance yang membuat suasana semakin romantic,” kata Umay.

Perhatikan Etika Fine Dining

Saat dinner, etika fine dining sangat penting diketahui pasangan. Meliputi penggunaan peralatan makan hingga cara makan yang baik dan benar.

Founder BEDA Consulting, Fiko Andriansyah pun membagikan hal-hal yang perlu diperhatikan saat romantic dinner di hotel bintang 5.

Dimulai dari memegang gelas yang tepat dengan memegang kaki bagian atas.

“Memegang pisau atau garpu, sendok yang tepat adalah posisi telunjuk ada di atas alat makan,” kata Fiko.

Sedangkan hal-hal yang tidak boleh dilakukan seperti jangan menyeruput saat makan makanan berkuah.

Kemudian jangan memberikan makanan kepada teman jika tidak suka.

“Jangan menyembunyikan apalagi membungkus makanan,” tambah Fiko.(*)