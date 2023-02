Cetak Dua Gol Lawan Barito Putera, Kapten PSM Makassar Willem Jan Pluim Makin Tua Makin Jadi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Willem Jan Pluim belum habis. Mungkin ini kata yang tepat untuk menggambarkan kapten PSM Makassar tersebut.

Di usia 34 tahun, Pluim semakin menjadi-jadi. Kontribusi terus diberikan kepada PSM Makassar.

Pluim kembali menunjukkan performa gemilang ketika PSM Makassar menang telak 4-1 atas PS Barito Putera di pekan ke-23 Liga 1 2022-2023.

Pemain berusia 34 tahun ini cetak brace di laga yang berlangsung di Stadion BJ Habibie, Parepare pada Kamis (9/2/2023)

Dua gol dicetak dalam waktu dua menit, tepatnya di menit 74 dan 76.

Gol pertama di menit 74 dicetak lewat plesing yang mengarah ke sudut kiri atas kiper Nor Halid.

Lalu gol kedua di menit 76 dibukukan lewat sundulan usai manfaatkan umpan Victor Dethan.

Dua gol dilesakkan pemain nomor punggung 80 ini dari empat percobaan tepat sasaran.

Eks pemain Roda JC ini memang tampil garang lawan Barito Putera. Pergerakannya membuat Renan Alves cs kesulitan.

Tak ayal, Ayah dua anak ini menjadi man of the match di laga PSM Makassar vs Barito Putera.

Bagi Willem Jan Pluim, tambahan dua gol membuatnya telah mengoleksi enam gol musim ini.

Sekaligus, akhiri paceklik golnya setelah enam pertandingan.

Terakhir cetak gol saat bermain imbang 1-1 lawan Borneo Samarinda FC di Stadion Sultan Agung pada 23 Desember 2022.

Kini, Willem Jan Pluim menjadi pencetak gol terbanyak keempat di klub kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan (Sulsel).