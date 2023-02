Restoran Jepang Kin Kaku Resmi Membuka Cabang Yang Kedua Di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Restoran Kin Kaku menawarkan menu khas Jepang konsep All You Can Eat (makan sepuasnya) resmi membuka cabang kedua di Jl Boulevard, Makassar, Senin (6/2/2023).

Manajemen Kin Kaku memberikan sambutan saat membuka cabang kedua yang berlangsung di Jl Boulevard, Makassar, Senin (6/2/2023). (TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR)

Restoran Jepang ini menyajikan berbagai jenis grill dan shabu dengan harga yang terjangkau, mulai Rp 99 ribu.

Spesial grand opening, Kin Kaku Makassar memberikan promo spesial berupa diskon 25 persen. Diskon tersebut tanpa minimal pembelanjaan yang berlaku hingga 8 Februari 2023.