Sepatu Diskon Hingga 70 Persen di TSM Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Berbagai promo dapat dijumpai di Trans Studio Mall (TSM) Makassar di awal Februari 2023.

Seperti produk alas kaki di sejumlah tenant footwear yang diskon sampai dengan 70 persen.

Public Relations Executive TSM Makassar Rizky Maulidiana Haris mengatakan beragam model sepatu di awal bulan ini bisa dimiliki dengan harga murah.

“Beragam model dan warna sepatu sesuai kebutuhan bisa didapatkan di sini dengan banyak diskon besar yang ditawarkan berbagai merek di bulan Februari,” kata Kiki, sapaan akrabnya, via WhatsApp, Sabtu (4/2/2023).

Ada promo alas kaki di TSM Makassar dimulai dari tenant Everbest yang menghadirkan Sale Pay 1 Get 2.

Promo tersebut berlaku untuk sejumlah koleksi mulai dari heels, flats hingga sneakers yang berlangsung hingga 12 Februari 2023.

Lalu Hush Puppies yang menawarkan diskon up to 30 persen untuk koleksi tertentu (on selected items) hingga 28 Februari 2023.

Kemudian juga penawaran menarik dari tenant My Feet, Natural Steps Series berupa Flash Sale diskon 30 persen (all items) untuk koleksi anak dan dewasa berlaku hingga 28 Februari 2023.

Ada huga Payless dengan promo Spring Summer New Arrival dapatkan diskon 40 persen untuk pembelian produk kedua (for second item).

Selanjutnya ada promo Weekend Special diskon up to 30 persen + 20 lersen dari Tenant The Athlete's Foot.

Tenant ini mengusung konsep premium untuk berbagai koleksi sepatu atletik dari berbagai brand terkemuka seperti Nike, Puma serta New Balance.

Ada juga tenant Gosh yang menghadirkan diskon up to 50 persen untuk produk sepatu (selected items) yang berlaku hingga 28 Februari 2023.

Begitu pula dengan tenant kenamaan Bellagio menghadirkan promo diskon hingga 50 persen untuk sejumlah produk seperti heels dan flats.

Baca juga: Awal Februari, Tenant Gaudi TSM hadirkan Promo Best Deal Diskon hingga 70 Persen

Baca juga: Yuk ke Honda Sport Motoshow 2023 di Palopo, Ada Diskon DP Rp 5,5 Juta

Tak sampai di situ, tenant evb yang diperuntukkan bagi para wanita modern yang bergaya muda and chic memberikan promo diskon up to 70 persen untuk koleksi heels & pumps, wedges, flats and sandals selama persediaan masih ada.

Ada pula dengan Gino Mariani asal negeri Italia. Bagi pecinta sepatu kulit, brand terkenal ini hadir dengan diskon up to 70 persen (selected item).

Di Metro Department Store sejumlah brand tidak mau kalah memberikan diskon spesial 50 persen untuk brand Vizzano serta ada diskon 70 persen dari brand Elle.

Bagi kaum Adam, di Metro Department Store ada juga diskon 50 persen untuk brand Obermain.

Serta diskon up to 60 persen untuk sandal dari brand Playboy juga diskon 70 persen untuk brand Bossway dan Crocodile.(*)