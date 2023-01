Bursa Transfer : Resmi! PSG Dapatkan Winger Chelsea dan Timnas Maroko Hakim Ziyech

TRIBUN-TIMUR.COM - Update terbaru bursa transfer pemain, PSG resmi datangkan penyerang sayap Chelsea dan juga Timnas Maroko, Hakim Ziyech menurut laporan terbaru.

Laporan kepindahan Hakim Ziyech dari Chelsea ke PSG di bursa transfer Januari 2023 ini disampaikan jurnalis dan juga pakar transfer, Fabrizio Romano.

"Here We Go : Hakim Ziyech," tulis Fabrizio Romano di akun instagramnya, Rabu (1/2/2023).

Adapun status kepindahan Hakim Ziyech dari Chelsea ke PSG yakni sebagai pemain pinjaman.

Di bawah kendali Graham Potter sebagai manajer Chelsea, Hakim Ziyech memang tak mendapatkan banyak kesempatan bermain.

Padahal pemain Timnas Maroko ini tampil epik di Piala Dunia 2022 Qatar.

Hakim Ziyech membawa Timnas Maroko melaju hingga ke semifinal Piala Dunia 2022 Qatar.

"PSG akan merekrut Hakim Ziyech, ini dia! Kesepakatan disetujui dan dibuka untuk peminjaman hingga Juni," sambung Fabrizio Romano.

Pada klausul pelepasan Chelsea dan PSG serta Hakim Ziyech sendiri tak menyertakan kesepakatan pembelian permanen.

"Tidak termasuk klausul opsi beli,"

"Paris Saint-Germain memiliki kesepakatan dengan Chelsea, medis selesai Ziyech benar-benar hanya menginginkan PSG," tutup Fabrizio Romano.(*)