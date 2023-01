Turun, Harga BBM Pertamax Turbo, Pertamina Dex, Dexlite Hari Ini 3 Januari 2023 di MyPertamina

TRIBUN-TIMUR.COM - Harga BBM Pertamina turun pada Selasa, 3 Januari 2023, mulai pukul 14.00 WIB, 15.00 Wita, dan 16.00 WIT.

Seperti di Sumatera dan Jawa, harga BBM yang turun adalah Pertamax (RON 92) dari Rp 13.900 per liter menjadi Rp 12.800 per liter, Pertamax Turbo (RON 98) dari Rp 15.200 per liter menjadi Rp 14.050 per liter, Dexlite dari Rp 18.300 per liter menjadi Rp 16.150 per liter, serta Pertamina Dex dari Rp 18.800 per liter menjadi Rp 16.750 per liter.

Selengkapnya, berikut harga terbaru atau update harga BBM Pertamina jenis Pertamax Turbo, Pertamax, Pertalite, Pertamina Dex, Dexlite, dan Pertamina Bio Solar per 3 Januari 2023 di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dikutip dari MyPertamina.id:

1. Aceh

* Pertamax Turbo Rp 14.050

* Pertamax Rp 12.800

* Pertalite Rp 10.000

* Pertamina Dex Rp 16.750

* Dexlite Rp 16.150

* Pertamina Bio Solar Rp 6.800

2. FTZ Sabang

* Pertamax Turbo -

* Pertamax -

* Pertalite -