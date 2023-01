Profil Eiichiro Oda Mangaka One Piece yang Berulang Tahun ke-48, Begini Awal Mula Ciptakan One Piece

TRIBUN-TIMUR.COM - Selamat ulang tahun ke-48 Eiichiro Oda.

"Happy birthday to Eiichiro Oda ! Thank you for everything !," tulis pemilik akun Twitter @@onepiecepanel.

"Happy birthday to the greatest mangaka in the world, Eiichiro Oda!," tulis pemilik akun @@Geo_AW.

"Feliz Aniversário Eiichiro Oda! O criador de One Piece e um dos maiores mangakás da história está completando 48 anos de idade., (Selamat ulang tahun Eiichiro Oda! Pencipta One Piece dan salah satu mangaka terhebat dalam sejarah ini menginjak usia 48 tahun) tulis pemilik akun Twitter @_OtakusBR.

Demikianlah sejumlah ucapan para pencinta One Piece mengucapkan selamat ulang tahun kepada Mangaka One Piece, Eiichiro Oda.

Ya, Eiichiro Oda, merayakan ulang tahunnya yang ke-48 pada Minggu (1/1/2023).

Para penggemar One Piece turut meramaikan ulang tahun Eiichiro Oda di berbagai platform sosial media, salah satunya Twitter.

Mereka mengucapkan selamat ulang tahun hingga berterima kasih atas karya Eiichiro Oda dalam One Piece.

Profil Eiichiro Oda

Eiichiro Oda dan karyanya, One Piece. (Istimewa)

Dilansir Tribunnews.com dari laman onepiecefandom, Eiichiro Oda merupakan pria kelahiran 1 Januari 1975 di Kota Kumamoto, Prefektur Kumamoto, Jepang.

Eiichiro Oda sudah berkecimpung menjadi seniman manga sejak remaja.

Setelah lulus SMA pada tahun 1993, Oda melanjutkan ke Universitas Kyushu Tokai sebagai jurusan arsitektur.

Pada usia 17 tahun, Eiichiro Oda mulai bekerja sebagai mangaka untuk komik Shueisha's Shonen Jump.

Bahkan di usianya yang masih muda tersebut, Eiichiro Oda berhasil jadi salah satu mangaka dengan penghasilan tertinggi.