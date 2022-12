Penyebab Listyo Sigit Prabowo Bebastugaskan 24 Jenderal Mulai Brigjen hingga Irjen, Berkasus?

TRIBUN-TIMUR.COM - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membebaskan tugaskan 24 orang jenderal senior.

Para jenderal senior dibebastugaskan ada yang berpangkat Brigjen hingga Irjen.

Mereka dibebastugaskan karena memasuki masa pensiun sebagai Polri.

Para jenderal dibebastugaskan per 23 Desember 2022.

Hal ini sesuai surat Nomor: ST/2774/XII/KEP./2022; Nomor: ST/2775/XII/KEP./2022; Nomor: ST/2776/KEP./2022; dan Nomor: ST/2777/XII/KEP./2022 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan dalam Jabatan di Lingkungan Polri.

Selain dibebastugaskan, sejumlah polisi juga mendapatkan promosi jabatan.

Total ada 704 perwira Polri yang dimutasi.

Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan mutasi merupakan hal biasa dalam rangka penyegaran struktur organisasi.

"Benar info dari SDM, mutasi hal yang biasa dalam organisasi sebagai tour of area and tour of duty dan penyegaran serta promosi," kata Dedi saat dikonfirmasi, Sabtu (24/12/2022).

Ada 10 jenderal senior yang tertera dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2774/XII/KEP./2022 terdiri dari jenderal bintang dua atau inspektur jenderal (Irjen) dan brigadir jenderal atau Brigjen.

Kemudian dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2777/XII/KEP./2022 ada 14 jenderal senior yang bakal memasuki purna tugas yang terdiri dari jenderal bintan dua dan jenderal bintang satu

Berikut jenderal Polri masuki masa pensiun:

1. Irjen Pol Eko Indra Heri, perwira tinggi Bareskrim Polri untuk persiapan penugasan luar struktur dimutasikan sebagai perwira Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.

2. Irjen Pol Kennedy, perwira tinggi Bareskrim Polri yang sebelumnya ditugaskan pada BIN dimutasikan sebagai perwira tingg Bareskrim Polri dalam rangka pensiun.