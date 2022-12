60 Vendor Bakal Ramaikan Wedding Expo 2023 Hotel Four Points by Sheraton Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM/RUDI SALAM

General Manager Four Points Makassar Jennifer Suryadi (tengah) saat konferensi pers Wedding Expo 2023 di Wrapped Four Points by Sheraton Makassar, Senin (26/12/2022). Wedding Expo 2023 Four Points by Sheraton Makassar bakal berlangsung pada 6-8 Januari 2023.