Morula IVF Makassar Hadir di RSIA Sentosa, Paket Program Bayi Tabung Mulai Rp50 Juta

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Morula IVF Indonesia memperluas layanannya bagi masyarakat Makassar dan sekitarnya.

Pusat layanan fertilitas dan Bayi Tabung Morula IVF tersebut beralih lokasi dari RS Primaya ke RSIA Sentosa, Jl Jend Sudirman, Kota Makassar.

Peresmian Morula IVF Makassar (MIMK) yang berlokasi di lantai 5 RSIA Sentosa berlangsung pada Minggu (11/12/2022).

CEO PT Morula Indonesia, Dr dr Ivan R Sini menjelaskan, konsep yang diusung adalah comprehensive wellness & fertility center.

Menawarkan layanan fertilitas yang lengkap dan terpadu dan juga ditunjang oleh Diagnos Laboratorium.

"Morula IVF Makassar akan menjadi klinik bayi tabung (IVF) utama untuk wilayah di Indonesia timur dapat terwujud, sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan kesehatan yg terintegrasi dan komprehensif,” jelas dr Ivan.

dr Ivan memaparkan, MIMK telah melayani lebih dari 2.000 pasien, dengan tingkat kesuksesan bayi tabung (IVF) di Morula IVF Makassar sendiri.

Tercatat Fresh Embryo Transfer memiliki peluang keberhasilan sebesar 43 persen, sementara transfer embrio beku atau Frozen Embryo Transfer (FET) sebesar 42 persen peluang kehamilan.

“Ke depannya, kami yakin dapat menjangkau captive market yang lebih luas di seluruh wilayah Makassar, Sulawesi, Maluku, Papua, hingga Kalimantan Timur yang ingin menjalani program bayi tabung (IVF), guna mencapai 700 siklus di tahun 2023,” papar dr Ivan.

Lebih lanjut, dr Ivan menjelaskan, MIMK hadir menyediakan fasilitas Teknologi Reproduksi Berbantu (TRB) secara lengkap dan terpadu.

Terutama program bayi tabung (IVF) dan Intrauterine insemination (IUI) atau inseminasi buatan, didukung dengan teknologi Pre-implantation Genetic Testing for Aneuploidy (PGT-A).

Lalu Preimplantation Genetic Testing for Monogenic Diseases (PGTM), ERA (Endometrial Receptivity Analysis), ruang konsultasi dokter, ruang operasi khusus tindakan OPU (ovum pick up), ET (embryo transfer), maupun tindakan operatif lainnya.

Selain itu, MIMK menawarkan layanan pendukung program bayi tabung (IVF) lainnya, seperti laparoscopy, hysteroscopy, konsultasi urologi, andrologi, psikologi, akupuntur, terapi adjuvant, PRP ovarium dan endometrium, serta tindakan penunjang lainnya.

MIMK juga didukung 5 dokter obgyn terbaik yakni Prof Dr dr Nusratuddin Abdullah, dr Amelia Abdullah, dr Fery Wijaya, Dr dr Sriwijaya, dan Dr dr Monika Fitria Farid.