Jelang Malam Tahun Baru, Tarif Kamar Hotel di Bulukumba Naik 50-100 Persen

TRIBUNBULUKUMBA.COM, BIRA-Menjelang akhir tahun dan tahun baru 2023 tarif kamar hotel di Tanjung Bira, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengalami kenaikan.

Tarif kamar hotel penginapan per hari naik 50-100 persen.

Kenaikan tarif tersebut sudah menjadi tradisi setiap menjelang akhir dan tahun baru setiap tahunnya di Bira.

" Seperti biasa ada kenaikan. Tapi untuk yang pesan kamar cepat akan dapat harga yang jauh lebih baik dibandingkan pesan saat hari H," kata Ketua PHRI Bulukumba, Andi Indah, Sabtu (10/12/2022).

Ia menyampaikan jika memesan cepat kenaikan paling 50 persen.

Namun sebaliknya jika tepat 31 Desember atau 1 Januari, dipastikan kenaikan 100 % .

Tapi ada juga beberapa hotel yang sudah pasang diangka 100 persen per kamar.

Tarif termurah per kamar Rp 350 ribu per kamar per hotel untuk penginapan.

Sedang untuk kamar hotel berbintang mulai Rp 700 ribu per kamar hingga Rp 3 jutaan.

Kenaikan tarif per kamar per hari itu ditetapkan oleh para pengelola hotel sendiri.

" Itu ditetapkan masing-masing pemilik hotel dan wisma di Bira," kata Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Bulukumba, M Daud Kahal.

Menurut Daud Kahal, Dinas Pariwisata tidak mencampuri penetapan kenaikan tarif hotel di Bira.

Melainkan tarif kamar hotel atau penginapan ditetapkan oleh masing-masing pengelola atau pemilik.

Pada setiap tahunnya Bulukumba memiliki objek wisata yang ramai dikunjungi.

Mulai Tanjung Bira,Titil No, Pantai Bara, Pantai Panrang Luhu, Pantai Marumasa, Pantai Lemo-lemo, Tebing Apparalang.

Wisata alam juga lumayan bagus seperti Kawasan Perkebunan Kopi di Desa Kahayya,Kawasan Tanah Adat di Kecamatan Kajang. (*)