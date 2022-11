Harga Ikan Jelang Tahun Baru Diperkirakan Naik 30 Persen

Laporan Mahasiswa Magang Tribun Timur, Rayfadil

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Harga ikan di Pasar Lelong, Jl Rajawali, Makassar, terpantau normal meski saat ini sedang musim hujan.

Demikian dikatakan salah satu pedagang ikan Pasar Lelong, Budiman, saat ditemui di lapaknya, Senin (28/11/22).

Namun dia memperkirakan pada Desember mendatang, khususnya jelang malam Tahun Baru 2023, harga ikan akan mengalami lonjakan hingga 30 persen.

Penyebabnya, karena cuaca buruk dan biasanya permintaan ikan yang tinggi jelang Natal dan Tahun Baru.

Lonjakan terjadi untuk semua jenis ikan. Seperti baronang, sinrilik, tuna, kakap

dan lainnya.

“Ikan sinrilik yang saat ini dibandrol Rp 30 ribu hingga Rp 60 ribu per empat ekor, diperkirakan naik Rp 70 ribu hingga Rp 80 ribu per empat ekor, tergantung ukurannya,” ucap Budiman.

Mengacu pengalaman tahun lalu, pada bulan Desember, akan sering terjadi hujan deras membuat nelayan tak berani melaut.

Ditambah lagi, permintaan ikan meningkat untuk kebutuhan Natal dan Tahun baru.

“Jadi, dua hal itu yang menjadi penyebab sehingga harga ikan bulan Desember diperkirakan melonjak,” katanya.

Budi memperkirakan, harga ikan kakap yang saat ini dijual Rp 40 ribu per kilogram pada Desember mendatang akan naik menjadi Rp 80 ribu per kilogram, ikan tuna dari Rp 80 ribu per kilo, menjadi sekitar Rp 100 ribu per kilogram.

Selain ikan, lanjut Budiman, harga cumi-cumi juga turut mengalami kenikan.

Dari Rp 65 ribu per kilogram diperkirakan naik hingga Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu per kilogram jelang Natal 2022.